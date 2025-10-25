Az utcán már a Tisza a kétharmados erő

Kérdés, a Fidesz tud-e erőt mutatni azzal, hogy szimplán ennek ellenkezőjét hazudja – firtatta Varga Dóra és Angyal Gábor főszerkesztő-helyettes, Frank Zsófia belpolitikai újságíró és Batka Zoltán műsorvezető a Népszava Hol élünk? közéleti podcastjének e heti adásában.
Az immáron biztosnak látszik, hogy a Fidesz a kampányban igen erősen épít a mesterséges intelligenciával kreált fake news-videókra. A műsorban elhangzott az is, hogy mindent összevetve október 23-át leginkább Tömöri Balázs pilisborosjenői polgármester nyerte, akinek volt bátorsága távol tartani a Menczer Tamás megtestesítette kampányőrületet a községétől. Szó esett arról is, hogy mi járhatott annak a rendőr ezredesnek a fejében, aki nem engedte, hogy Ruszin-Szendi Romulusz tábornokot tovább heccelhesse a propaganda.