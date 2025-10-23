Az ötlettelenséget és a kreativitás hiányát mutatja, hogy a magyar miniszterelnök ugyanazt az ellenségképet próbálja erősíteni minden megnyilvánulásában.
A köztársasági elnök úgy véli, Magyarország soha nem volt diktatúrák bölcsője, az önkényuralmi rendszerek ott soha nem tudtak mély gyökeret ereszteni.
Idén, öt évvel a bemutató után, október 22-én a berlini Collegium Hungaricum színpadán a Pali nem csak a forradalom mártírjaira, hanem idén elhunyt rendezőjére, Lengyel Annára emlékezett.
A járvány miatt idén elmaradnak a nagyobb politikai rendezvények, a főváros ikonikus helyszínein kiállításokon emlékezhetünk vissza a forradalom napjaira.
Tegyük Budapestet szabaddá, zölddé, menővé – kérte a több ezres tömeget Karácsony Gergely főpolgármester a fővárosi október 23-ai ünnepségen.
A miniszterelnök a Zeneakadémián, válogatott közönség előtt tartott ünnepi beszédet.
Helyette alporgármestere, Radnóti Ákos képviseli a várost az önkormányzati megemlékezésen.