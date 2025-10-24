Az oroszok által szétlőtt harkivi óvodának szervez gyors gyűjtést a Kárpátaljai Sárkányellátó

A Kárpátaljai Sárkányellátó Alapítvány a szétlőtt harkivi óvodának gyűjt – posztolta az orosz-ukrán háború áldozatainak ügyében elkötelezett, gyakran az orosz agresszorok által elpusztított településekre is ellátogató Rácz András. Emlékeztetett a szerdai esetre, amelyről lapunk is beszámolt, hogy három orosz támadó drón is becsapódott egy harkivi óvodába. A gyerekeket – 48-an voltak – szerencsére az óvónők időben levitték a pincébe. Az utcán így is meghalt egy ember, további heten megsebesültek, de az épület teljesen megsemmisült.
A Kárpátaljai Sárkányellátó Alapítvány már felvette a kapcsolatot az óvodával, akik elmondták, hogy helyben kapnak ugyan segítséget, de óriási szükség lenne gyerekjátékokra. Rácz András szerint a Sárkányellátók már csináltak ilyet ez év elején a mezőkaszonyi óvoda felújításánál.
Az alapítvány Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy október 23-át ünneplés helyett munkával töltöttük. A Honey Home ovi és fejlesztőközpont képviselője elmondta nekik, hogy szerencsére már kaptak segítséget helyben, de óriási szükség lenne az elégett játékok helyett újakra. Az adománygyűjtők egyrészt keresik azokat a szakembereket, akik 2024-ben a mezőkaszonyi óvoda játékait összeválogatták, másrészt megadott számlaszámaikra várják a felajánlásokat.