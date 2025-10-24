Ukrajna;támadás;óvoda;Harkiv;pusztítás;adománygyűjtés;orosz drónok;Kárpátaljai Sárkányellátó Alapítvány;

2025-10-24 17:14:00 CEST

Az oroszok által szétlőtt harkivi óvodának szervez gyors gyűjtést a Kárpátaljai Sárkányellátó

Az óvoda teljesen megsemmisült, ideiglenes helyen vannak, de nagy szüksége lenne a kicsiknek játékokra.