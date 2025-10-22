Óvodát ért orosz dróntámadás Harkivban

Orosz dróntámadás ért egy óvodát Harkivban – írja Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közösségi oldalán.
Zelenszkij bejegyzése szerint a támadásban egy ember meghalt és heten megsérültek. A gyerekeket kimenekítették az épületből, jelenleg menedékhelyeken vannak.
„Nincs mentség egy óvoda elleni dróntámadásra, és soha nem is lehet” – szögezi le az ukrán elnök, hozzáfűzve, a bűnözőket és a terroristákat csak erőszakkal lehet helyretenni.
Zelenszkij fotókat is közzétett a támadás helyszínéről:
Az Euronews azt írja, Ihor Terehov harkivi polgármester és Oleh Szinyegubov, a régió kormányzójának közlése alapján legalább három robbanás történt a környéken, a helyszínen tűz ütött ki. A támadás helyi idő szerint reggel 9 körül történt, a gyerekek közül senki nem sérült meg.