Oroszország;Ukrajna;óvoda;Harkiv;dróntámadás;Volodimir Zelenszkij;

2025-10-22 13:54:00 CEST

Óvodát ért orosz dróntámadás Harkivban

A gyerekeket kimenekítették az épületből, jelenleg menedékhelyeken vannak.