FTC-különvonat: a MÁV vezérigazgatója cáfolja az osztrák belügyet, de elismeri, voltak balhés szurkolók is

2025-10-24 16:47:00 CEST

Hegyi Zsolt szerint egyértelműen az osztrák fél a felelős, hogy a zöld-fehér klub szurkolói nem juthattak el Salzburgba, csapatuk Európa-liga mérkőzésére. Az ottani állításokkal szemben közölte, az ausztriai mozdonyvezető hagyta hátra a vonatot.

Egymásra mutogatással, felelősséghárítással folytatódik az FTC szurkolóinak csütörtöki esete, az Salzburgba tartó különvonatának ilyen-olyan okból való visszafordítása. A diplomáciai botránnyá duzzadt ügyben korábban megszólalt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, az FTC, az osztrák rendőrség, az ottani belügyminisztérium és az Osztrák Szövetségi Vasutak (ÖBB) illetékesei is. Most Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója Facebook-oldalán jelentette ki: „Csak osztrák döntésen múlt, hogy a magyar szurkolók nem juthattak el a Ferencváros salzburgi mérkőzésére.”

A vezérigazgató kifejtette, hogy a MÁV-csoport szurkolói különvonatról egy osztrák magánvasúti társasággal, a Wiener Lokalbahnen nevű céggel kötött szerződést. – A magyar szakaszon – fedélzeti, rendőri kíséret mellett – a MÁV Hegyeshalomig felelt az utazásért, ott a magyar mozdonyvezető szolgálata az eredeti terveknek megfelelően véget ért, és a mozdony vezetését az osztrák magánvasút munkatársa vette át. Illetve csak vette volna, mert ő a kísérő kollégájával együtt – a szurkolókkal való incidensektől tartva, részben azokra hivatkozva – elhagyta a helyszínt, hátrahagyta a vonatot – tette hozzá.

Hegyi Zsolt elismerte, hogy fedélzeten valóban akadtak tiltott pirotechnikai eszközök, ezeket azonban még a magyar rendőrök begyűjtötték, illetve elkobozták a határon. – Tény az is, hogy néhány szurkoló nem az elvárt módon viselkedett, de ez nem példa nélküli egy szurkolói különjárat esetében: ahogy a magyar fél fel tudott készülni az ilyen esetek kezelésére, úgy az osztrákok is megtehették volna. Ahogy korábban már nem egy alkalommal meg is tették. Valamiért most erre nem készültek fel – emelte ki a vezérigazgató, megismételve: A tény tehát megmásíthatatlanul a következő: csak osztrák döntés eredménye az, hogy végül a tisztességesen viselkedő Fradi-szurkolók sem juthattak el a mérkőzésre, hiába fizettek az utazásért. A MÁV-ra, illetve a magyar félre történő visszamutogatást nem tudom elfogadni, egyszerűen sportszerűtlennek tartom.”

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a történtek után Szijjártó Péter berendelte Ausztria magyarországi nagykövetét, a Ferencvárosi Torna Club hivatalos közleményben jelezte, jogi lépéseket tesznek. Ugyanakkor péteken. Az osztrák belügy azt közölte, hogy nem fordították vissza az FTC-szurkolók különvonatát, a magyar mozdonyvezető döntötte el, hogy nem megy tovább, mivel a vonat megrongálódott. Utóbbit egyébként a MÁV sem erősítette meg. Az eset egyébként a Salzburgban az Európa-liga főtábláján szereplő FTC futballistáit legfeljebb az első félidőben zavarta meg, mert egygólos hátrányból, büntetőt hibázva is 8 perc alatt fordítottak, és végül 3-1-es győzelmet arattak.