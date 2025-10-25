Lehet még pápa Orbán Viktorból is vagy isten Donald Trumpból: aztán mint egy rossz viccet, ha elég sokat hajtogatjuk, még a végén elhisszük mi magunk is

Orbán Viktor;Donald Trump;mém;

2025-10-25 09:55:00 CEST

Magnum opus.

Ha figyelembe vesszük, hogy a budapesti Karmelita erkélye a Duna vízszintjéhez képest körülbelül 70 méter magasan helyezkedik el, hogy az egyik legközelebbi futballpálya a légvonalban egy kilométerre lévő Czakó utcai, akkor átlagos sebességi gyorsulással számolva (9,81 m/s2) elég lehet körülbelül 90 kilométer per órás sebességgel ellőni egy futballabdát, hogy gólt lőhessünk – amely ráadásul lehetséges is, tekintve, hogy a világ legerősebb lábú focistái rúgnak bőven száz felett is. A számításhoz viszont nem vettünk figyelembe olyan nem túl jelentéktelen apróságokat, mint a légellenállás vagy a teljesen lehetetlen szög szóval ennek a pár sornak az igazságtartalma pont annyira irreleváns mint Orbán Viktor miniszterelnök közösségi médiában megosztott, mesterséges intelligencia segítségével készült videója, amelyben a Karmelitából gólt rúg a kapus Magyar Péternek. De ez a tény a politikai kommunikációnak mindegy is igazából, mert amíg ezt a felesleges számítást elvégzi az egyszerű földi halandó, az alatt több százas, ezres megosztást szednek össze az ehhez hasonló tartalmak a közösségi médiában.

A 2017-ben Bözsi nénit látogató, őt a nyugdíjemelésről biztosító miniszterelnökről készült videóban elhangzott “Na, helló röfik!”, akkor még valami proto-mémmé vált mondata idén nyáron Tusványosról üzenve július 25-én a “Helló maci!” lett miközben az eltelt nyolc évben a kormány kommunikációjában rég elhagyhatja ezeket ezt az “egyszerű” képes nyelvet, hiszen egyre több ajtó nyílik meg azzal, hogy a mesterséges intelligencia már egészen hihető videókat készít. “A valóság helyét digitális és virtuális terek foglalják el. Nehéz tudni, mi a manipuláció, és mi a valóság. Van-e még valóság egyáltalán?” – mondta október 23-ai beszédében a miniszterelnök, aki 2023-ban videón mutatta meg, hogyan néznének ki a kormánytagok japán orgyilkosként, illusztrálva, mit is jelentett a 30. tisztújító kongresszuson elhangzott nindzsakormány. “Nem vagyok király. Halálra dolgozom magam, hogy naggyá tegyem az országot. Ennyi az egész.” – ezt pedig már Donald Trump mondta az október 18-ai No kings demonstráció kapcsán, amellyel a tiltakozók az amerikai elnök politikája és vezető stílusa ellen emelték fel a hangjukat az Egyesült Államokban. Ez a stílus a Trumpra jellemző gúnyos politikai kommunikáció is, ennek mestere pedig stílszerűen most is megmutatta a tiltakozóknak, miért is mentek utcára. Az elnök még aznap publikált a Truth Social közösségi média felületére egy mesterséges intelligencia által készített videót, amelyben az elnök egy King Trump feliratú vadászgép pilótájaként jelenik meg, aranykoronával a fején és a demonstrálókra valamilyen barna folyadékot önt a magasból – a fantáziára bízva, ki, minek értelmezi azt.

Az elnök hamar felismerte, hogy az ehhez hasonló úgynevezett “trash”, humoros, gúnyos tartalmak még a legóvatosabb becslések szerint is legalább kétszer olyan gyorsan terjednek a közösségi médiában, mint bármilyen más bejegyzés.

Mike Johnson, az Egyesült Államok Képviselőházának házelnöke úgy fogalmazott, az elnök “szatírát használ, hogy hangsúlyozza az álláspontját”. Bár a februárban publikált, Gázát turistaparadicsomként ábrázoló, szintén mesterséges intelligenciával készült videóban nehéz meglátni, mi volt pontosan ez az álláspont, mert az ehhez inspirációul szolgált terve, amely szerint Gázát az elnök ingatlanfejlesztése nyomán a “Közel-Kelet Riviérájává” tenné a térséget a palesztinok elköltöztetésével épp elég abszurd volt már kimondva is. De hát a jelenleg is háborús pusztítás alatt álló ország a mesterséges intelligencia segítségével gond nélkül lehet vicc tárgya, így már az sem lehet meglepő, hogy a gúny, a szatíra nyelvén átmegy szinte minden, nálunk a zebra, az infláció, a háború, a brüsszeli szankció a humor nyelvén bagatell, ahogyan a rasszizmus is az a tengerentúlon: a No kings tüntetéshez kapcsolódva, a Fehér Ház hivatalos X oldalán Donald Trump és alelnöke, J. D. Vance koronát viselnek, Hakeem Jeffries, a képviselőház kisebbségi vezetője és Chuck Schumer szenátor, a demokrata szenátusi kisebbségi vezető pedig sombrerót. “Másképp működünk. Jó éjszakát mindenkinek” – tette hozzá a bejegyzés.

Szakértők szerint még mindig csak az elején vagyunk a mesterséges intelligencia használatának a politikai kommunikáció terén. Ha ez a politikusok által teremtett valóság, akkor Donald Trump már volt pápa, jedi harcos, Nobel-díjas, a magyar miniszterelnök pedig minimum nindzsa és egy profikat megszégyenítő képességű futballista. “Naggyá teszem az országot” – mondja a két politikus, a mesterséges intelligencia meg majd, ha akarják, naggyá teszi mindkettejüket.