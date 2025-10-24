„Én azt látom, se egyenlőség, se szabadság, se testvériség. A megoldás nem jó megoldás, a demokrácia délibáb”

interjú;irodalom;élet.történet.;

Az elengedés teremthet értéket – mondja Jancsó Lula, akit első kötete kapcsán a politikai költészetről kérdeztünk.

Az ember a lehetőségét mindig megérzi, milyen szép lehetne, ha nem úgy volna, ahogyan – mondja Jancsó Lula, akinek első könyve, a Lehetne szép hamarosan a kikerül a nyomdából. A friss és reflektív költemény a szeretet, a választás, a veszteség és az elengedés kérdéseit járja körül, egy huszonéves álmodozó lendületével. Kötetbeli versei, melyeket az élet.történet. pályázatra kerekített egésszé, a „jövőtől, a mennyeitől, a széptől” megfosztott mindennapjainkba a képzelet és az ideák világát kívánják visszacsepegtetni – amelyben szerinte több a lehetőség a jóra.

– A mai kultúra a gyengeséget hibának, a sérülékenységet kudarcnak látja, így lassan nem merünk gyengék lenni egymás előtt. És amikor a gyengeség kiveszik az emberből, eltűnik vele együtt a gyengédség is. Akkor létrejönnek és fennmaradnak álistenek, a tévedhetetlenség istenei. Úgy érzem, ma sok minden megmarad a felszínen, még a jó szándék is inkább társadalmi szerep, nem feltétlenül valódi meggyőződés. Az igazságérzet, a bátorság, az erő, hogy cselekedj sokszor hiányzik mögüle. – fogalmazza meg Lula, aki már ötévesen is verseket írt.

– Nem az a fajta gyerek voltam, akit bátorítani kell – mondja. Mégis fordulópontként tanítója, Cserhalmi György kérdését említi: – Miért nem írod le? Van tollad és papírod, nem? – Amit aztán leírt, Háy Jánosnak mutatta meg – ő szólt pár jó szót, ami egy jóleső rezonancia volt, mintha valaki megsimogatta volna a fejemet – idézi fel. Bár mesterének így is édesanyját nevezi, aki egy igazi „Van Gogh-i nő” – ugyanazzal a kedvességgel megáldva, bár a füle még megvan – viccelődik. Az írás során ő segített Lulának egyensúlyt találni szenvedély és az érthetőség között.

Az élet.történet pályázat kapcsán pedig azt meséli, megadta neki a löketet, hogy egésszé formálja a történetét. – Az volt a pályázati felhívásban, hogy nem az irodalmi érték számít, hanem a szabadság – írjuk le úgy, ahogy mi gondoljuk. Ez az elengedés teremthet aztán értéket, hogy nem vagyunk keretekbe téve, mint sok más helyen.

Kicsit csodaszerű volt az időzítés.

Olyan volt, mintha az, amit írtam, pont azokra a kérdésekre válaszolna, amiket a pályázat feltett nekünk. Jó érzés volt, hogy valaki felteszi a kérdést: mi van veletek, hogy érzitek magatokat? – vallja be az ifjú művész, aki bár nem lett díjazott, szövege a shortlistre került. „Nem kell mindenáron jól járni” – idézi erre Mérei Ferenc mondását.

Azt mondja, az írás alatt azt is megtanulta, mennyire igaz Borges mondása, hogy: „Az embernek nem kell sokat utaznia, hogy megismerje a világot. Az álmodozó a karosszékében is eljuthat a végtelenségig.” Bár hozzáfűzi – odáig talán nem lehet, ez az emberiség legnagyobb baja, de egy kicsit tovább mindenképp. Olyan jó lenne, ha a társadalomban is újra elindulna egy folyamat, ami a szépet és a jót nem naivitásnak, hanem értéknek tekinti.

Magáról azt vallja, mindig inkább vállalta a pillanatnyi kellemetlenséget, csak hogy elmondhassa, amit gondol, így a publikációtól nem riad vissza, sőt, megszólalóként büszkén vállal felelősséget. – Szeretném azt hinni, hogy minden, amiben van szeretet és jó, az nagyon kell ma, hiszen ez már egyáltalán nem magától értetődő. Jó volna, ha nem a semmi lenne az isten, hanem Isten maradna az isten – mondja a fiatal költő, aki azt szeretné: a költészet ne csak a valóság tükre legyen, hanem gyógyír is arra.

– És végképp ne művészieskedés, annál még ez a valóság is jobb

– teszi hozzá.