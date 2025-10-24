Tűz volt egy ötödik emeleti lakásban a terézvárosi Jókai téren, két órán belül megfékezték a lángokat

segítség;lakástűz;tető;lángok;Terézvárosi Önkormányzat;Soproni Tamás;

2025-10-24 20:31:00 CEST

Személyi sérülés nem történt.

Tűz ütött ki Budapesten egy ötödik emeleti társasházi lakás tetőterében a VI. kerületben, a Jókai téren. A fővárosi hivatásos tűzoltók oltják a lángokat, a munkálatok a fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett zajlanak – adta hírül honlapján péntek este a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Soproni Tamás Terézváros polgármestere a Facebook-oldalán előbb azt közölte, hogy a tűz átterjedt a tetőre is, de végül arról is hírt adott hogy az este fél nyolc előtt keletkezett tüzet két órán belül eloltották. Azt is tudatta, hogy személyi sérülés szerencsére nem történt.

A fővárosi VI. kerület vezetője fenntartotta, hogy az érintett lakók átmeneti elhelyezésében szükség esetén segít önkormányzat.

A házban, ahol felcsaptak a lángok működik a Vörös Oroszlán Teaház.