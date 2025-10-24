Kodály Zoltán munkássága örök inspiráció

Hagyományok Háza;néptánc;

2025-10-24 20:33:00 CEST

Kodály Zoltán neve mindmáig jól cseng nemcsak bel-, hanem külföldön is. Népdalgyűjtése a Jászság Népi Együttest is inspirálta: október 26-án a Hagyományok Háza ad otthont a Jászság Népi Együttes „Napom, napom, fényes napom…” – Kodály Zoltánnak című legújabb előadásának.

„Először 2012-ben volt olyan ötletem, hogy jó volna ezzel a témával foglalkozni. Abban az évben megnyertük a Fölszállott a páva versenyt, ami miatt félretettük ezt az elképzelést, és hála az égnek, az együttessel azóta is mindig voltak céljaink és feladataink – idézte fel az előzményt Szűcs Gábor rendező-koreográfus. S hogy végül mikor kezdték el ennek az óriási merítésnek a feldolgozását?

„A múlt év végén érlelődött meg bennem, hogy mivel új generációval dolgozunk, talán érdemes lenne megvalósítani ezt a régóta a terveink között szereplő produkciót, és ez év februárjában elkezdtük a közös munkát. Ennek közösségépítő ereje is volt, amit nagyon fontosnak tartok.”

Felmerülhet a kérdés, miért magyarlakta vidékek népzenei hagyományait eleveníti meg ez a táncműsor. „Nyírség, Szatmár, Somogy, Moldva, Szilágyság, Zoboralja, Mátra vidéke, Székelyföld táncait vittük színpadra. Emellett a Háry Jánosból dolgoztunk fel egy-egy etapot. Arra törekedtünk, hogy visszaadjuk a táncok sajátosságait – és persze azok a zenék szólalnak meg, amelyek Kodály gyűjtéséből származnak.”

A „Napom, napom, fényes napom…”-nak ez év augusztusában, a jászberényi Csángó Fesztivál keretein belül tartották meg az ősbemutatóját. „Jó fogadtatása volt a nézők és a szakmabeliek részéről is. Törekedtünk arra, hogy autentikus merítés legyen, ugyanakkor táncszínházi produkciót szerettünk volna létrehozni – a színpadképek és a díszlet mozgatása, illetve a táncosok színpadi megjelenése mozduljon el a megszokottól. Csak egy-egy pár volt beöltözve az adott tájegységre jellemző viseletbe mintegy jelzésértékkel, de igazából egy modernizált jelmez készült.”

A premier és az azt követő fellépés között közel negyedév telik el. Ez mivel telt, illetve telik?

„A fesztivál után következett számunkra egy egy hónapos szünet, mivel a táncosaink februártól augusztusig rengeteget dolgoztak – még hétvégéik sem voltak.”

A produkció zenei rendezője Pál István „Szalonna”, akivel szoros együttműködésben állt össze a műsor: „Vele válogattunk azon helyek közül, ahol Kodály jelentős gyűjtést végzett, néztük meg, ott vannak-e táncok, melyek színpadképesek, régi filmekből fel lehet-e ezeket eleveníteni. S ezek után forrtak egybe a zenei és táncos anyagok. Fontos volt, hogy előbb az ének és a zene épüljön föl, s utána jöhettek a táncok.”

Szűcs Gábor összehasonlításra is vállalkozott, miben lesz más a budapesti Hagyományok Házában színpadra vinni az előadást, mint a jászberényi Székely Mihály Szabadtéri Színpadon: „Ezúttal kőszínházról beszélünk – aminek egészen más az akusztikája –, illetve a színpad is kisebb: ami Jászberényben 17 párral is megoldható volt, itt csak 12-vel fog menni. Más a fény- és hangtechnika is. S a közelség miatt kölcsönös erőt tudunk majd adni egymásnak a közönséggel. Minden adva van tehát ahhoz, hogy egy sikeres műsor legyen. ”

S hogy kiknek szól a táncműsor? „Fiataloknak és időseknek egyaránt ajánlom, mivel egy emészthető és élményt adó estét kínálunk. Tíz-tizenkét zenész szólal majd meg egyszerre, kiváló énekesekkel, vagyis nem egy erőtlen zenei élményre számíthatnak mindazok, akik jegyet váltanak erre a programra. S nem utolsósorban a Jászság Népi Együttes is nagyszerű fiatal táncosokból áll. Bízom benne, hogy sok helyszínre tudjuk majd utaztatni az előadást bel- és külföldön egyaránt.”

Infó: „Napom, napom, fényes napom…” – Kodály Zoltánnak. Hagyományok Háza, Színházterem, 2026. október 26. (vasárnap) 19 óra