Sárkány ellen sárkányfű – Ami a boszorkánynak a fekete macska, az a Harry Potter írójának a női jogok kérdése

emberi jogok;irodalom;Harry Potter;bojkott;Egyesült Királyság;J.K. Rowling;

2025-10-23 10:25:00 CEST

A négylábú szerepe mitikus volta ellenére is világosabb, mint J. K. Rowling álláspontja.

November 5-én jelenik meg az amerikai hangoskönyv- és podcast streaming szolgáltató, az Audible felületén az új Harry Potter hangoskönyv, amelyhez olyan világsztárok kölcsönzik a hangjukat többek között, mint Hugh Laurie (Albus Dumbledore), Riz Ahmed (Piton professzor) és Keira Knightley (Umbridge professzor). J. K. Rowling hétrészes regényfolyamának kötetei havonta jelennek majd meg ebben a formában jövő év májusáig. Ahogy közeledik a megjelenés dátuma, úgy erősödnek fel újfent a hangok, amelyek az írónő bojkottálását szorgalmazzák.

Ami először 2018-ban, egy véletlenül kedvelt, a transznemű nőket „ruhás férfiaknak” tituláló közösségi média bejegyzés volt, az mára öt év alatt eljutott oda, hogy olyan súlyos morális és emberi jogi vita lett belőle, hogy a Harry Potter rajongóinak nagy része nemcsak Rowlingot, hanem minden hozzá kötődő alkotást, eseményt, marketinges fogást bojkottál. Mindeközben az írónő egyben a nők jogaiért harcoló egyik legmarkánsabb közéleti személyiségévé vált. Legutóbb Keira Knightley színésznő került a bojkotthoz csatlakozott rajongók kereszttüzébe, amiért nem határolódott el az írónőtől a Decider amerikai popkulturális híroldal interjújában, amikor arról kérdezték, hallott-e a Rowlingot övező vitáról. – Azt gondolom, hogy egy olyan korban élünk, amikor ki kell találnunk hogyan férjünk meg egymás mellett, nem igaz? Ahányan vagyunk, annyi véleményünk van. Abban reménykedem, hogy ezt el tudjuk mind fogadni - zárta rövidre a kérdést a színésznő.

J. K. Rowling a Harry Potter-szériával több generáció gyerekkorának meghatározó írónőjévé vált, volt időszak, mikor a varázslókról szóló könyveit egyesek a Biblia népszerűségéhez hasonlították. A történet körül még az óvatos becslések szerint is legalább milliárdos nagyságrendű rajongótábor alakult ki, tagjai pedig nemcsak a fiktív világ minden eleméért rajongtak megszállottan, hanem magukévá tették a történeten keresztül tárgyalt morális kérdéseket is, mint például a felsőbbrendűséget hirdető társadalmi berendezkedéssel szembeni ellenállás, a kirekesztés, elnyomás elleni közösségi fellépés. A bojkotthoz csatlakozott rajongók épp ezért mélységesen csalódtak az utóbbi időben kedvenc írónőjükben, aki közéleti megnyilvánulásaival sokuk szerint szembemegy azokkal a morális értékekkel, amelyekről a Harry Potter könyvekben írt.

A 2018-ban véletlenül kedvelt, és heves vitákat gerjesztett (akkor még Twitterként ismert) X-en publikált bejegyzés után Rowling további kérdéses posztokat kedvelt, osztott meg és kommentált, ezen kívül több, transzfób influencert is követni kezdett. Az írónő online tevékenységét a járvány alatt sem kísérte kisebb figyelem, ezzel párhuzamosan pedig Rowling egyre sarkosabb kijelentéseket is tett. Többek között kritikával illette azokat az egészségügyi szakembereket, akik nemi identitásukban bizonytalan kiskorúaknak engedélyezik a hormonkezeléseket, műtéteket. A weboldalán olvasható az a 2020 nyarán, a témában közzétett esszéje, amelyben kifejtette, szükségesnek érzi, hogy megnyilvánuljon hasonló kérdésekben, mert aggódik a szerinte erősödő transz aktivizmus miatt. Ebben az évben visszaadta a neki adományozott Robert F. Kennedy Emberi Jogi Alapítvány díját is, miután a szervezet vezetője csalódottságát fejezte ki közéleti megnyilvánulásai miatt, egyben elutasította a vádakat, amely szerint transzfób lenne, mondván, LMBT jótékonysági szervezetek rendszeres támogatója és elítéli a transznemű emberek üldözését, bár ezzel egyidőben az X-en továbbra is élesebb hangnemet ütött meg. Rowling, mint egykori, családon belüli erőszak áldozata kikérte magának a gendersemleges öltözők, mellékhelyiségek bevezetését és többször megnyilvánult a sport kérdésében is. 2024-ben például a párizsi olimpián nagy port kavart algériai bokszoló, Imane Khelif ügyében is a sportoló ellen foglalt állást. 2022-ben az írónő erősen kritizálta a nemváltoztatást megkönnyítő törvényjavaslatot Skóciában, majd fellépett egy skót törvény módosítása ellen is, amely bűncselekménnyé nyilvánította a szexuális és nemi identitáson alapuló gyűlöletkeltést is. Idén a brit Legfelsőbb Bíróság döntött úgy, hogy a transznemű nőket nem tekinti jogi értelemben nőknek, ezt Rowling a közösségi médiában közzétett képpel üdvözölte: ezen szivarral és egy itallal a kezében látható, ünnepelve a döntést, amelyért ő maga is többször felszólalt. Sőt, időközben létrehozott egy alapítványt is azoknak a nőknek a védelme érdekében, akiket nézeteik miatt diszkriminálnak.

A bojkott ezzel párhuzamosan nemcsak az új megjelenések ellen zajlik, hanem a Harry Potter könyvek egyes történetszálait is más megvilágításba igyekezett helyezni. Ilyen volt például, hogy a varázsvilág Gringotts bankjának koboldjai valójában antiszemita metaforák vagy a történetben az egyes családoknál dolgozó házimanók szála legitimálja a rabszolgaságot, mert a manók születésüktől fogva alárendeltek, így számukra természetes a sanyarú sorsuk. A bojkott az évek során már-már mozgalommá vált, támogatói semmiféle, az írónő nevéhez köthető dolgot nem vásárolnak – legyenek azok a könyvei vagy épp egy Harry Potter logóval ellátott kitűző – és nem vesznek részt eseményeken sem. Legutóbb a varázsvilágot feldolgozó, 2023-ban megjelent Hogwarts Legacy videójáték körül erősödött fel a tiltakozás, bár itt nyert a kíváncsiság, ahogyan Rowling közéleti szerepét sem rengette meg különösebben a tiltakozás, úgy a játék eladásain sem ejtett túl nagy sebet, idén tavaszra ugyanis már több mint 34 millió kelt el belőle.