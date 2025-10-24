Gyökerekből új fa nő - Fiatalok viszik át a népművészetet a kortárs partra

A népművészetről a mai ember leginkább a régmúltra gondol, miközben annak dalai, táncai és motívumai szüntelenül alakítják napjaink kultúráját. A népdalhoz jól passzol az elektronika, a kortárs tánchoz a népi motívumok. Így látja ezt a huszonegy éves Дeva, azaz Takács Dorina énekes-dalszerző és Cserepes Gyula kortárstánc-művész, táncpedagógus, akik mindketten kreatívan ötvözik alkotásaikban a múlt és a jelen áramlatait. Hogyan találtak rá ők a gyökerekre, és nyerhet-e a népművészet általuk új rajongókat a fiatalok köréből?