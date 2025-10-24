Elfogadás és offline kapcsolatteremtés. Erről szól. Nem lehet visszautasítani senkit, mindenkit meg kell táncoltatni
A népművészetről a mai ember leginkább a régmúltra gondol, miközben annak dalai, táncai és motívumai szüntelenül alakítják napjaink kultúráját. A népdalhoz jól passzol az elektronika, a kortárs tánchoz a népi motívumok. Így látja ezt a huszonegy éves Дeva, azaz Takács Dorina énekes-dalszerző és Cserepes Gyula kortárstánc-művész, táncpedagógus, akik mindketten kreatívan ötvözik alkotásaikban a múlt és a jelen áramlatait. Hogyan találtak rá ők a gyökerekre, és nyerhet-e a népművészet általuk új rajongókat a fiatalok köréből?
Kétoldalas pályázattal nyert egy egyesület 12 milliót Kásler Miklóstól az „ethno-fitnesz” kifejlesztésére. Az állami Magyarságkutató Intézet szakértője 2 millióért segít.
A néptánc igazi szenvedély, a népi kultúra pedig valódi örömforrás. Ezt tükrözte a 35. Táncháztalálkozó, amelyet a Papp László Budapest Sportarénában rendeztek.