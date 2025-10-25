Az Egyesült Államok a venezuelai partokhoz küldi a világ legnagyobb hadihajóját, tényleg hadat üzen a drogkereskedőknek

Venezuela;Egyesült Államok;hajók;Karib-tenger;szervezett bűnözés;drogkartellek;kábítószer-kereskedelem;repülőgép-hordozó;

2025-10-25 01:24:00 CEST

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter a térség biztonságának veszélyeztetésével indokolja a katonai jelenlét növelését.

Az amerikai hadsereg repülőgép-hordozót küld Dél-Amerika atlanti-óceáni partjaihoz közeli vizekre – írja az AP hírügynökség a Pentagon pénteki bejelentése nyomán. E szerint Pete Hegseth védelmi miniszter elrendelte, hogy a a világ legnagyobb hadihajóját, a 2005-2013 között épült USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozót az Egyesült Államok déli parancsnoksága körzetében a Karib-tengerre, a venezuelai partok közelébe vezényeljék..

Az intézkedés célja, hogy megerősítsék az Egyesült Államok biztonságát és jólétét veszélyeztető illegális szereplők és tevékenységek felderítését, megfigyelését és, ahogy fogalmaztak, a megzavarását. Minderről Sean Parnell, a Pentagon szóvivője egyik posztjában írt. A világ legnagyobb repülőgép-hordozójának a térségbe vezénylése az amerikai katonai jelenlét látványos növelését jelenti.

Mindennek fő oka, hogy a jelek szerint az amerikai hadsereg véglegesen fel akarja számolni kábítósze-kereskedő hajók tengeri hálózatát. Ezt mutatja, hogy a napokban már a tizedik csapást hajtották végre egy feltételezetten kábítószer-kereskedő hajó ellen. A védelmi miniszter pénteki nyilatkozatában utóbbiért a nemzetközivé váló venezuelai bűnszervezetet, a Tren de Araguát hibáztatta.

A csapások üteme az utóbbi napokban felgyorsult, szeptember óta már legalább 43 ember vesztette életét az amerikai támadásokban. A legutóbbi két csapást a Csendes-óceán keleti részén hajtották végre. Ezt azzal indokolták, hogy ezen a területen működik a világ legnagyobb kokaintermelőinek csempészhálózata.