Legkevesebb két ember meghalt, amikor orosz rakétatámadás érte Kijevet

2025-10-25 11:28:00 CEST

Több épület is kigyulladt és megrongálódott egy óvoda is.

Legkevesebb két ember életét vesztette, és kilencen megsérültek abban az orosz légitámadásban, amely szombat hajnalban érte Kijevet – írja a Kyiv Independent.

A lap munkatársai arról számoltak be, hogy helyi idő szerint hajnali négy óra előtt robbanások hallatszottak a városban.

A Kijevi Városi Katonai Közigazgatás vezetője közölte, hogy az egyik sérült később a kórházban belehalt a sebesüléseibe. Timur Tkacsenko hozzátette, hogy több helyszínen is tűz ütött ki Kijev bal partján, vagyis a Dnyeper folyótól keletre fekvő városrészekben. A helyi hatóságok tájékoztatása szerint a Desznjanszkij és Darnyickij kerületekben több nem lakóépület is lángra kapott, míg a Dnyiprovszkij kerületben a robbanás ablakokat tört be, járműveket rongált meg, és egy lakóház udvarán krátert hagyott maga után. Ugyanitt egy óvoda is károkat szenvedett.

Az ukrán légierő közleménye szerint az orosz haderő kilenc Iszkander–M típusú ballisztikus rakétát indított Oroszország rosztovi és kurszki területeiről, valamint 62 Shahed típusú támadó- és csalidrónt vetett be. A légvédelem 50 drónt és négy rakétát megsemmisített, ugyanakkor 12 drón és öt rakéta célba ért, négy különböző helyszínt eltalálva.

A támadás néhány nappal az után történt, hogy Oroszország október 22-én éjjel nagyszabású rakéta- és dróntámadást indított több ukrán város ellen, amely az ország energetikai infrastruktúráját vette célba. Akkor hat ember meghalt, és legalább negyvennél több személy megsérült.

Az elmúlt hetekben Oroszország fokozta az ukrán energetikai létesítmények elleni támadásokat a közelgő télre készülve, ami áramszünetek bevezetésére kényszerítette az országot. Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere október 23-án arra figyelmeztetett, hogy az idei tél lehet a legnehezebb azóta, hogy Oroszország megkezdte teljes körű invázióját.