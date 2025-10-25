Putyin különmegbízottja szerint közel az ukrajnai háború diplomáciai lezárása

Oroszország;Ukrajna;Egyesült Államok;orosz megszállás;

2025-10-25 09:29:00 CEST

Konkrétumokkal nem szolgált, hogy a jövendőbeli megállapodás mit takarhat.

Közel áll egy diplomáciai megoldás eléréséhez az Egyesült Államok és Oroszország, amely véget vethet az ukrajnai háborúnak – jelentette ki a CNN-nek adott nyilatkozatában az orosz elnök különmegbízottja.

Kirill Dmitrijev a Szabad Európa beszámolója szerint azt mondta, a szankciók nem jelentenek számottevő problémát, mivel Putyin elnök kijelentette: Oroszország soha nem enged a külső nyomásnak, a korlátozások pedig csupán magasabb üzemanyagárakat eredményeznek az Egyesült Államokban, miközben Oroszország kevesebb olajat értékesít, de magasabb áron.

Hangsúlyozta, hogy a valódi kérdés az, miként lehet fenntartani a párbeszédet és békés rendezést elérni, miközben megvalósítható javaslatokat kell előtérbe helyezni az irreális elképzelésekkel szemben.

Arra a kérdésre, miért nem hajlandó Putyin beleegyezni tűzszünetbe és a jelenlegi frontvonalak befagyasztásába, Dmitrijev azt válaszolta, hogy Oroszország nem csupán tűzszünetet kíván, hanem a konfliktus végleges lezárását, mivel a fegyvernyugvást bármikor megszeghetik, illetve a felek újrafegyverkezésre használhatják. Kijelentette, Zelenszkij elnök nagy előrelépést tett azzal, hogy már elismeri: a kérdés a frontvonalak mentén dől el, hiszen korábban azt hangoztatta, hogy Oroszországnak teljes mértékben ki kell vonulnia. Dmitrijev szerint a felek most viszonylag közel állnak egy kidolgozható diplomáciai megállapodáshoz.

Hozzátette, hogy hisz egy Trump és Putyin közötti csúcstalálkozó létrejöttében, bár szerinte erre valószínűleg csak később kerülhet sor. Dmitrijev szerint az orosz–amerikai párbeszéd folytatódni fog, de csak akkor, ha Oroszország érdekeit figyelembe veszik, és az országot tisztelettel kezelik.

Amikor arról kérdezték, miért frusztrált Trump amiatt, hogy telefonbeszélgetései Putyinnal eredményesek, mégis folytatódnak az orosz támadások civil célpontok ellen, Dmitrijev azt mondta, az orosz hadsereg álláspontja szerint kizárólag katonai célpontokat támadnak. Kitérő választ adott, amikor a harkivi óvodát ért támadásról kérdezték. Közölte, az orosz hadsereg nem hajt végre támadásokat óvodák ellen, a konkrét esetekkel kapcsolatban pedig az orosz hadsereg az illetékes. Hangsúlyozta, hogy nem katona, és a párbeszéd előremozdításán, valamint a konfliktus mielőbbi lezárásán dolgozik.

A különmegbízott jelenleg az Egyesült Államokban tartózkodik, de nem tudni, kivel találkozik. Az amerikai sajtó értesülései szerint október 25-én Miamiban találkozik Steve Witkoff-fal, Donald Trump különmegbízottjával. A TASZSZ orosz állami hírügynökség – nevek említése nélkül – azt írta, más, meg nem nevezett személyekkel is találkozik.