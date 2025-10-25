Tévedésből kiengedett szexuális ragadozó után indítottak hajtóvadászatot az Egyesült Királyságban

hajtóvadászat;Egyesült Királyság;szexuális bűncselekmény;

2025-10-25 11:59:00 CEST

Több nő - köztük egy gyerek - sérelmére követett el súlyos bűncselekményeket.

Nagy erőkkel keres a brit rendőrség egy menedékkérőt, akit néhány héttel azt követően engedtek – tévedésből – szabadon a börtönből, hogy elítélték egy 14 éves lány és egy nő szexuális zaklatása miatt Essexben.

A BBC beszámolója szerint a 41 éves etióp állampolgár, Hadush Kebatu a Chelmsford börtönből került volna bevándorlási őrizetbe, majd pénteken megkezdték volna kitoloncolását. David Lammy igazságügyi miniszter azt mondta, több rendőr dolgozik a 12 hónap szabadságvesztésre ítélt férfi kézre kerítésén.

A brit miniszterelnök teljességgel elfogadhatatlannak nevezte a történteket. Sir Keir Starmer hangsúlyozta, Kebatut el kell fogni és ki kell toloncolni, a rendőrség pedig minden erejével azon dolgozik, hogy nyomára bukkanjon.

Az Essex megyei rendőrség megerősítette, hogy Kebatu pénteken, helyi idő szerint pár perccel háromnegyed egy előtt, a chelmsfordi vasútállomáson egy londoni vonatra szállt fel. A hatóságokat a büntetés-végrehajtás értesítette délután egy óra előtt nem sokkal, hogy hiba történt – ekkor indult meg az elítélt keresése. Az ügy kivizsgálása során egy tisztet felfüggesztettek. A brit közszolgálati médiának egy korábbi börtönigazgató azt mondta, reméli, hogy nem egy alacsonyabb beosztású tisztviselőt fognak bűnbakként beáldozni. Mindezt azzal indokolta, hogy több szinten kellett volna ellenőrizni, hogy ilyesmi ne történhessen meg.

A Chelmsfordi Bíróság szeptemberben megállapította, hogy Kebatu egy padon ülő tinédzser lányt próbált megcsókolni, és obszcén megjegyzéseket tett, majd másnap újra találkozott vele, amikor szexuálisan bántalmazta. Emellett egy nőt is zaklatott, aki segíteni próbált neki önéletrajzot írni a munkakereséshez.

A tárgyaláson Kebatu azt mondta, 1986 decemberében született, ám a bírósági iratok szerint 41 éves. A férfi kijelentette, határozott szándéka az Egyesült Királyság elhagyása. Nem tudni, melyik országba tervezték kitoloncolni, de a 2007-es brit határrendészeti törvény értelmében automatikusan kiutasítási eljárás indul, ha külföldi állampolgárt 12 hónapot meghaladó szabadságvesztésre ítélnek.

A brit pártfogó szolgálat szerint 2024 áprilisa és 2025 márciusa között 262 fogvatartottat engedtek szabadon tévedésből Angliában és Walesben – több mint kétszer annyit, mint az előző évben, amikor 115 ilyen esetet regisztráltak.