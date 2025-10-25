Kompromisszum lehet Assange ügyében?

Ecuador kompromisszumos megoldást helyezett kilátásba a Wikileaks alapítója, Julian Assange ügyében, aki már több mint három éve tartózkodik a dél-amerikai ország londoni nagykövetségén. Rafael Correa ecuadori elnök maga jelentette be, hogy az ügyben megoldásra kíván jutni Svédországgal, amely szexuális bűncselekménnyel vádolja az ausztrált.