XIV. Leó pápa magánaudencián fogadja Orbán Viktort, Semjén Zsolt is a miniszterelnökkel utazik

Orbán Viktor;Vatikán;Semjén Zsolt;Giorgia Meloni;XIV. Leó pápa;

2025-10-26 08:43:00 CET

A kormányfő Semjén Zsolttal közösen látogat a Vatikánba, majd Rómában munkamegbeszélést folytat Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel.

Orbán Viktor kormányfő hétfőn Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes társaságában látogatást tesz a Vatikánvárosi Államban és Rómában – tájékoztatta az MTI-t vasárnap a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

A látogatás során a magyar miniszterelnököt magánaudencián fogadja XIV. Leó pápa, majd Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel tárgyal.

Orbán Viktor emellett Rómában munkamegbeszélést folytat Giorgia Melonival, az Olasz Köztársaság miniszterelnökével, valamint találkozik Fra' John Timothy Dunlappal, a Szuverén Máltai Lovagrend nagymesterével.