XIV. Leó pápa magánaudencián fogadja Orbán Viktort, Semjén Zsolt is a miniszterelnökkel utazik

Orbán Viktor kormányfő hétfőn Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes társaságában látogatást tesz a Vatikánvárosi Államban és Rómában – tájékoztatta az MTI-t vasárnap a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.
A látogatás során a magyar miniszterelnököt magánaudencián fogadja XIV. Leó pápa, majd Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel tárgyal.
Orbán Viktor emellett Rómában munkamegbeszélést folytat Giorgia Melonival, az Olasz Köztársaság miniszterelnökével, valamint találkozik Fra' John Timothy Dunlappal, a Szuverén Máltai Lovagrend nagymesterével.Három év Giorgia MelonivalAljas indokból elkövetett rágalmazás gyanúja miatt nyomozást rendelt el az ügyészség a Semjén Zsoltot érő gyanú miattOrbán Viktor várhatóan Giorgia Melonival és XIV. Leó pápával is találkozik hétfőn