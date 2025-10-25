Aljas indokból elkövetett rágalmazás gyanúja miatt nyomozást rendelt el az ügyészség a Semjén Zsoltot érő gyanú miatt

ügyészség;pedofília;rágalmazás;Semjén Zsolt;Szőlő utca;

2025-10-25 16:32:00 CEST

A KDNP bocsánatkérést vár.

Nyomozást rendelt el az ügyészség nagy nyilvánosság előtt, aljas indokból, jelentős érdeksérelmet okozva elkövetett rágamazás vétségének gyanúja miatt az ügyészség Semjén Zsolt ügyében. Erről a miniszterelnök-helyettes posztolt szombaton Facebookon.

Mint ismert, Semjén Zsolt nevét a Budapesti Javítóintézet egykori igazgatója, a letartóztatásban lévő Juhász Péter Pál körüli botrányban kezdték el rebesgetni. A parlament őszi ülésszakának a nyitányán, 2025. szeptember 22-én Tordai Bence, a Párbeszéd parlamenti frakcióvezetője idézte fel, hogy Demokratikus Koalíció politikusa Arató Gergely kezdte el firtatni, ki az a „Zsolti bácsi”, amire a KDNP-s frakcióvezetőt, Simicskó István úgy válaszolt: – Visszautasítom a miniszterelnök-helyettest ért vádakat! Tordai Bence ezt ki nem kényszerített hibának nevezte, ami után Semjén Zsolt kínos magyarázkodásba kezdett.

Valójában az Együtt volt társelnöke, Juhász Péter podcastjében hangzott el először egy bizonyos „Zsolt bácsi” neve, amikor az informátora egy hangfelvételen arról beszélt: „a bácsi” befolyásos politikus, aki Ózd környéki gyermekotthonban zaklatott kiskorúakat. Később kiderült, hogy ez az informátor Látó János. Juhász Pétert egy messzire visszhangzó házkutatás után kihallgatták, ugyanúgy, ahogyan Látó Jánost is később.

Bár az ügyben egy hónap múltán sem került elő bizonyíték arra, hogy magas rangú fideszes politikus érintett lenne a botrányban, az kiderült, hogy az Orbán-kormány tagjainak az állításával ellentétben az emberkereskedelem és kényszermunka miatt letartóztatásban lévő javítóintézeti igazgató, Juhász Péter Pál kiskorú lányokat is futtathatott prostituáltként.

Korábban a Tegyes volt vezetője, Kuslits Gábor ejtett el megjegyzéseket arról, hogy a gyermekvédelmi szakmában két nagyon magas rangú politikust emlegetnek, akik támogatták a Budapesti Javítóintézet volt igazgatóját. Két nagyon magas rangú politikust emlegetnek. Az egyiknek állítólag a fiúkat vitték, a másiknak a lányokat – mondta arról, hogy kik támogathatták és védhették Juhász Péter Pált. Ő úgy tudja, Juhász Péter Pál irodájában orgiákat tartottak, és egy házat is béreltek a Szőlő utcai javítóintézet közelében hasonló célokra.

Maga Semjén Zsolt a szombati Facebook-posztjában azt írta, „bebizonyosodott, hogy a kormánytagokat - így a miniszterelnök helyettest is - minden alapot nélkülözve, ártatlanul rágalmazták meg”, ezért a KDNP bocsánatkérést vár a rágalmazóktól. A mellékelt ügyészségi közlemény szerint az I. és XII. kerületi vádhatóság a nyomozás lefolytatásával megbízta a rendőrséget.