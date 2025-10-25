Aljas indokból elkövetett rágalmazás gyanúja miatt nyomozást rendelt el az ügyészség a Semjén Zsoltot érő gyanú miatt

Nyomozást rendelt el az ügyészség nagy nyilvánosság előtt, aljas indokból, jelentős érdeksérelmet okozva elkövetett rágamazás vétségének gyanúja miatt az ügyészség Semjén Zsolt ügyében. Erről a miniszterelnök-helyettes posztolt szombaton Facebookon.
Mint ismert, Semjén Zsolt nevét a Budapesti Javítóintézet egykori igazgatója, a letartóztatásban lévő Juhász Péter Pál körüli botrányban kezdték el rebesgetni. A parlament őszi ülésszakának a nyitányán, 2025. szeptember 22-én Tordai Bence, a Párbeszéd parlamenti frakcióvezetője idézte fel, hogy Demokratikus Koalíció politikusa Arató Gergely kezdte el firtatni, ki az a „Zsolti bácsi”, amire a KDNP-s frakcióvezetőt, Simicskó István úgy válaszolt: – Visszautasítom a miniszterelnök-helyettest ért vádakat! Tordai Bence ezt ki nem kényszerített hibának nevezte, ami után Semjén Zsolt kínos magyarázkodásba kezdett.Tordai Bence Macskás Fadísz feliratú pólóban sorolta fel a fideszes pedofilügyeket Orbán Viktor előtt„Soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közöm” – mondta Semjén Zsolt a Szőlő utcai javítóintézet ügyéről
Valójában az Együtt volt társelnöke, Juhász Péter podcastjében hangzott el először egy bizonyos „Zsolt bácsi” neve, amikor az informátora egy hangfelvételen arról beszélt: „a bácsi” befolyásos politikus, aki Ózd környéki gyermekotthonban zaklatott kiskorúakat. Később kiderült, hogy ez az informátor Látó János. Juhász Pétert egy messzire visszhangzó házkutatás után kihallgatták, ugyanúgy, ahogyan Látó Jánost is később.Elkezdődött a fideszes megtorlás, Juhász Péter üzent Kocsis MáténakKihallgatták, de nem vállalta a poligráfos vizsgálatot Látó János, aki Zsolti bácsiról beszélt Juhász PéternekJuhász Péter azt állítja, tud még olyan gyermekabúzusról, amit felső szinten sikáltak el
Bár az ügyben egy hónap múltán sem került elő bizonyíték arra, hogy magas rangú fideszes politikus érintett lenne a botrányban, az kiderült, hogy az Orbán-kormány tagjainak az állításával ellentétben az emberkereskedelem és kényszermunka miatt letartóztatásban lévő javítóintézeti igazgató, Juhász Péter Pál kiskorú lányokat is futtathatott prostituáltként.Juhász Péter Pál áldozata: Hiába mondják azt, hogy nincsen kiskorú, rengeteg gyermekről beszélhetünkHázasságkötéssel, 17 évesen került ki a gyermekvédelmi rendszerből az a lány, akit a gyanú szerint Juhász Péter Pál prostitúcióra kényszerítettTizenkét éves kora óta ismeri a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója azt a lányt, akit később futtatott
Korábban a Tegyes volt vezetője, Kuslits Gábor ejtett el megjegyzéseket arról, hogy a gyermekvédelmi szakmában két nagyon magas rangú politikust emlegetnek, akik támogatták a Budapesti Javítóintézet volt igazgatóját. Két nagyon magas rangú politikust emlegetnek. Az egyiknek állítólag a fiúkat vitték, a másiknak a lányokat – mondta arról, hogy kik támogathatták és védhették Juhász Péter Pált. Ő úgy tudja, Juhász Péter Pál irodájában orgiákat tartottak, és egy házat is béreltek a Szőlő utcai javítóintézet közelében hasonló célokra.A volt Tegyesz-vezető szerint nagyon magas rangú politikusok védték a letartóztatott budapesti javítóintézeti igazgatót„Akkor eltussolt ügyek” – A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezetője még bántalmazás gyanújával tett feljelentést a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója ellen
Maga Semjén Zsolt a szombati Facebook-posztjában azt írta, „bebizonyosodott, hogy a kormánytagokat - így a miniszterelnök helyettest is - minden alapot nélkülözve, ártatlanul rágalmazták meg”, ezért a KDNP bocsánatkérést vár a rágalmazóktól. A mellékelt ügyészségi közlemény szerint az I. és XII. kerületi vádhatóság a nyomozás lefolytatásával megbízta a rendőrséget.A lányok is keresnek pénzt, mindenki jól járt – mondta Nagy Feró a Szőlő utcai javítóintézet botrányárólDobrev Klára: Azonnal vonják vissza Nagy Feró Kossuth-díját!„Nem valószínű, hogy mostanában megtudjuk, ki az a Zsolti bácsi”