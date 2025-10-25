Nagy Feró újra a Szőlő utcai botrányról: Jaj már, ki kényszerítette őket?

Nagy Feró;Juhász Péter;Szőlő utca;Budapesti Javítóintézet;

2025-10-25 22:34:00 CEST

A Kossuth-díjas énekes kitart, azt állítja, maximum egy kicsit túllőtt a célon.

Mint előzőleg lapunk is beszámolt róla, Nagy Feró tett néhány botrányízű kijelentést a Budapesti Javítóintézet emberkereskedelem és kényszermunka miatt idén májusban letartóztatott egykori igazgatójáról, Juhász Péter Pál körüli botrányban. A Kossuth-díjas énekes, a Beatrice frontembere az Alap nevű TikTok csatornának azt mondta: „Ő csak kereste a pénzt ezzel, lányokat futtatott, a lányok is keresnek pénzt, mindenki jól járt, nem?”

A bűncselekmény-sorozat bagatellizálása sokaknál kivágtta a biztosítékot, Karácsony Gergely elítélte Nagy Feró kijelentéseit, Dobrev Klára azt követelte, hogy vonják vissza a Kossuth-díját, Deák Emese őrbottyáni önkormányzati képviselő pedig kezdeményezte Nagy Feró díszpolgári címének visszavonását, amit a NER-es előadóművész a Blikknek nyilatkozva teljes értetlenkedéssel fogadott, szerinte ezzel a város lesz szegényebb és különben is inkább örülniük kéne, hogy van egy olyan neves lakójuk, mint ő.

A zenész az RTL Híradó kérdésre annyit ismert el, hogy „lehet, egy kicsit túllőtt a célon”, de nincs mit visszavonnia. Közölte, ő nem látta a nyilatkozatáról készült eredeti felvételt, de nem is érdekli, valószínűleg amit elmondott, az úgy is van. A lányok szerinte felnőttek, ha egy kis pénzt akarnak keresni, akkor „járjanak jól”, ő nem ítéli el őket. Állítása szerint nem Juhász Péter Pált akarta védeni, hanem a lányokat, de az ominózus nyilatkozatból nem ez tűnik ki, sőt, az RTL-nek tett magyarázatából sem. – Jaj már, ki kényszerítette őket? Hát felnőtt vagy te is. Ki kényszerített téged arra, ha nem akarod? Bemész a III. kerületi rendőrkapitányságra, és szólsz, hogy na, na! – mondta az RTL riporterének azzal kapcsolatban, hogy a gyanú szerint Juhász Péter Pál több nehéz sorsú, tőle anyagilag és érzelmileg függő állami gondozottat kényszerített prostitúcióra. Mint ismert, a volt javítóintézeti igazgató ellen emberkereskedelem és kényszermunka gyanúja miatt indult eljárás. Több áldozata még kiskorú lehetett.