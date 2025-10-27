Pénz, pénz, pénzecske…

békemenet;CÖF;költségvetési forrás;1956. október 23;buszoztatás;

2025-10-27 06:00:00 CET

Sokféle aspektusát elemeztük, elemezték már az október 23-i eseményeknek, a két monumentális vonulásnak, van azonban egy olyan motívum, ami alig-alig került szóba. Nem pusztán arra gondolok, hogy a diktatúrák és a Fidesz-hatalom sajátossága, hogy kormánypárti tüntetéseket rendeznek - márpedig a Fidesz ezzel az innovációval állt elő 2012-ben, még ha azt látszólag e rendszer haszonélvezői is szervezték. A megmozdulások mögött mindig ott volt a rengeteg pénz, a költségvetésből kiemelt milliók, amit olykor, bágyadtan ugyan, de igyekeztek számonkérni a Fideszen - hatástalanul. Hatástalanul, mert az összes ellenőrző szerv a rezsim kezében volt és van. Talán ez a magyarázata annak, hogy az évek előrehaladtával még ez a kontrollvágy is elkopott, mára teljesen eltűnt. Pedig nagyon is érvényes kérdés lenne, ha firtatnánk: mennyi közpénzből rendezett államinak, ünnepinek álcázott kampányt a Fidesz.

Az idén sem a szónok, sem a résztvevők nem fordítottak már energiát arra, hogy a békemenetet állami ünnepségnek maszkírozzák, nettó pártpropagandaként mutatták fel. Ez még élesebb kontúrokkal rajzolódik ki, hiszen volt egy másik megmozdulás, ugyancsak óriási tömeggel, amely nem kapott pénzt a költségvetésből, és bár arról sem tudjuk, milyen forrásokból táplálkozott, abban biztosak lehetünk, hogy nem a költségvetésből. Vagyis: nagyon is illő lenne azt firtatni, mennyi pénzből repdestek a repülők, mennyi különvonatot fizettek, hány falubuszt irányítottak Budapestre. Persze lehet azt mondani, és mondják is, hogy a CÖF fizette ezeket,

de a CÖF vajon milyen forrásokból táplálkozik, honnan jut ehhez a temérdek pénzhez? És hol válik el egymástól az állami kassza a magánnak hazudott forrásoktól?

Ma sincs egyetlen kontrollszerv, amely ezt számonkérné, megvizsgálná. Pedig itt is a mi pénzünkről van szó.