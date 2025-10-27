Az ellenzéki párt szerint elfogadhatatlan, hogy a hazai közpénzekből, uniós forrásokból pártpolitikai célokra költsön a hatalom.
Az Európai Néppárt egyik képviselője vizsgálatot szeretne, miután kiderült, hogy uniós forrásból vett buszokon szállítottak közönséget Orbán Viktor Brüsszelt támadó ünnepi beszédére.
Míg a miniszterelnök a pódiumról ostorozta az Európai Unió vezetését, közönségének egy része brüsszeli támogatással utazott a helyszínre.
Háztól házig szállíthatták azokat, akik részt vettek a miniszterelnök ünnepi beszédén, legalább legalább ötven-hatvan busz foglalta el az Andrássy út két oldalát.