A DK teljesítette Gyurcsány Ferenc ígéretét, új otthonba költözhetett a grábóci testvérpár

DK;otthon;testvérpár;házépítés;

2025-10-26 17:58:00 CET

Gyurcsány Ferenc még pártelnökként megígérte, a Demokratikus Koalíció pedig teljesített.

Annak idején nagy port vert fel Gyurcsány Ferenc videója, amelyben országjárása alatt az akkori pártelnök a Tolna megyei Grábócon megígérte egy mélyszegénységbe élő testvérpárnak, hogy az ellenzéki párt új házat épít nekik.

Aztán Gyurcsány Ferenc lemondott, és már ennek másnapján a sajtótájékoztatón felmerült a kérdés: mi lesz a testvérpárral. Lesz-e így is új házuk? A Demokratikus Koalíció akkor megígérte, hogy teljesíti egykori elnöke ígéretét, és építenek egy új házat a testvéreknek.

Nem ígérkezett egyszerűnek az ügy, mert mint kiderült, a ház tulajdonviszonyai igen rendezetlenek. Csak azt a részt elbontani, amelyikben a testvérek laktak nem is nagyon lett volna érdemes, ha a ház többi része megmarad romos állapotában; de az újjáépítéshez valószínűleg egyébként sem kapták volna meg az építési engedélyt, hiszen a falu polgármestere kezdettől fogva ellenségesen viszonyult az ügyhöz.

Így aztán a DK úgy döntött, hogy vásárolnak egy új házat, méghozzá Grábócon, mert a testvérek mindenképpen szerettek volna a faluban maradni. Az adásvétel meg is történt, a házat kívül-belül felújították, sőt adományok révén bútorok, edények, háztartási eszközök, ágynemű, ruhák is kerültek bele.

Amint arról Rónai Sándor, a DK országgyűlési képviselője, a „Grábóc-projekt” gondozója videóval illusztrált Facebook-bejegyzésében a közösségi oldalán beszámolt, ma megtörtént a kulcsátadás is. Így a víz és villany nélküli házból, ahol a tönkrement kályha miatt a falakat korom lepte el a két testvér ma egy vízzel-villannyal ellátott komfortos és felújított otthonba költözhetett.