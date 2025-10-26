Udvaros Dorottya azt üzente Nagy Ferónak, hogy adja vissza a Kossuth-díját

Nagy Feró;Kossuth-díj;békemenet;Udvaros Dorottya;Szőlő utca;Budapesti Javítóintézet;Juhász Péter Pál;

A Kossuth-díjas színművész, a Nemzet Színésze felháborítónak és kirívóan kegyetlennek nevezte a Beatrice frontemberének a Szőlő utcai ügyben tett kijelentéseit.

„Nem hiszem, hogy Nagy Ferónak másokra kellene várnia, adja vissza magától a Kossuth-díját” – mondta a Magyar Hangnak Udvaros Dorottya az énekes Szőlő utcai ügyben tett kijelentéseivel kapcsolatban. A Kossuth-díjas és a Nemzet Színészének választott művész szerint a Beatrice frontemberének „szörnyű kijelentése” után nem kérdés, hogy mit kell tennie: már nem méltó a kitüntetésre.

Az ügy előzménye, mint előzőleg lapunk is beszámolt róla, hogy Nagy Feró a Szőlő utcai javítóintézet (Budapesti Javítóintézet) emberkereskedelem és kényszermunka miatt idén májusban letartóztatott egykori igazgatójáról, Juhász Péter Pálról a Békemeneten azt nyilatkozta: „Ő csak kereste a pénzt ezzel, lányokat futtatott, a lányok is keresnek pénzt, mindenki jól járt, nem?”

A bűncselekmény-sorozat bagatellizálása sokaknál kivágta a biztosítékot. Korábban Karácsony Gergely elítélte a Beatrice frontemberének kijelentéseit, Dobrev Klára szintén azt követelte, hogy vonják vissza a Kossuth-díját, Deák Emese őrbottyáni önkormányzati képviselő pedig kezdeményezte Nagy Feró díszpolgári címének visszavonását. Utóbbit a fideszes előadóművész a Blikknek nyilatkozva teljes értetlenkedéssel fogadott, szerinte ezzel a város lesz szegényebb és különben is inkább örülniük kéne, hogy van egy olyan neves lakójuk, mint ő.

„Miért kell megvárnia, amíg tízen erre kérik, nem az lenne a legtermészetesebb, hogy egy ilyen nyilatkozat után magától lemond az elismerésről? Kedves Nagy Feró, ne várjon másokra, adja vissza a díjat”

– fogalmazott Udvaros Dorottya.

A Magyar Hangnak arról is beszélt, hogy az énekes kihasznált és bántalmazott lányokra tett kijelentései felháborítóak és még az egyre durvább közbeszédben is kirívóan kegyetlenek. – Nagyon felzaklatott az ügy, botrány, hogy ma elhangozhat egy ilyen mondat, ahogy Nagy Feró későbbi kijelentései is szörnyűek. Azt mondja, hajlandó bocsánatot kérni, mintha ez valamiféle kegy lenne, de ahhoz már nem elég bátor, hogy viselje a szavai következményeit. Ne mások javaslatára és védelmére várjon, a saját lelkében tegyen rendet, kérjen bocsánatot és adja vissza a Kossuth-díjat. Így talán még megőrizheti a méltóságát – tette hozzá a színésznő.

Nagy Feró egyébként szombaton az RTL Híradó kérdésre annyit ismert el, hogy „lehet, egy kicsit túllőtt a célon”, de nincs mit visszavonnia. Közölte, ő nem látta a nyilatkozatáról készült eredeti felvételt, de nem is érdekli, valószínűleg amit elmondott, az úgy is van. A lányok szerinte felnőttek, ha egy kis pénzt akarnak keresni, akkor „járjanak jól”, ő nem ítéli el őket. Állítása szerint nem Juhász Péter Pált akarta védeni, hanem a lányokat, de az ominózus nyilatkozatból nem ez tűnik ki, sőt, az RTL-nek tett magyarázatából sem. – Jaj már, ki kényszerítette őket? Hát felnőtt vagy te is. Ki kényszerített téged arra, ha nem akarod? Bemész a III. kerületi rendőrkapitányságra, és szólsz, hogy na, na! – mondta az RTL riporterének azzal kapcsolatban, hogy a gyanú szerint Juhász Péter Pál több nehéz sorsú, tőle anyagilag és érzelmileg függő állami gondozottat kényszerített prostitúcióra.

Mint ismert, a volt javítóintézeti igazgató ellen emberkereskedelem és kényszermunka gyanúja miatt indult eljárás. Több áldozata még kiskorú lehetett.