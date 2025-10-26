Hadházy Ákos közzétette a hatvanpusztai zebrákról szóló kormányhivatali dokumentumokat, miután Orbán Viktor édesanyja tagadta a létezésüket

Orbán Viktor;Kocsis Máté;Hatvanpuszta;zebrák;

2025-10-26 19:24:00 CET

Pedig Kocsis Máté még el is nevezte a zebrákról az állítólag álhírek ellen küzdő digitális polgári körét.

Kormányhivatali dokumentumokkal cáfolta Hadházy Ákos a miniszterelnök édesanyja, Sipos Erzsébet állítását, miszerint Hatvanpusztán nincsenek is zebrák.

Orbán Viktor édesanyját Kersák István youtuber találta meg a Békemeneten és feltett neki néhány kérdést, így terítékre került a zebrák ügye is. Sipos Erzsébet azt mondta erről: „Ahhoz, hogy legyen, fel kéne festenünk az útra. Miért tartanánk ott zebrát, már nem azért mondom. Viktor meg pláne miért tartana zebrát. Ez egy hülyeség, nem normális, aki kitalálta” – intézte el a kérdést. Állítása szerint őt személy szerint ez nem izgatja, szerinte komikus, de a férjét idegesíti, mert ő komoly ember, és minden idegesíti, ami igazságtalan.

Hadházy Ákos két eshetőséget vél a nyilatkozattal kapcsolatban. Az egyik, hogy Orbán Viktor édesanyja a zebrákról is mosolyogva, de „tudatosan és cinikusan” hazudott. A másik pedig, hogy tényleg nem járt még Hatvanpusztán és a kastély melletti szafari parkban, Orbán Viktor pedig tényleg azt mondja neki, hogy a független sajtóban megjelent fotók hamisítványok.

Ez utóbbi esetére az ellenzéki országgyűlési képviselő úgy folytatta: „Javaslom neki, hogy nézze meg a tolvaj fia által vezetett kormány honlapjáról letölthető két dokumentumot. Az egyik tavaly három zebra, a másik idén egy példány engedélyezési eljárásáról szól” - jelezte. A vonatkozó dokumentumokat mellékelte is a bejegyzésében az Orbán-kormány portáljára mutató linkjét, ahonnan letölthetik őket.”

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal által kiadott dokumentumokban valóban arról van szó, hogy összesen négy zebra tartásának engedélyezése tárgyában indítottak természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárást, 90 napos ügyintézési határidővel. Az állatok tartását a Mészáros Lőrinc által alapított Vál-völgye Vadásztársaság kérelmezte a jelzett, Alcsútdoboz és Bicske között elterülő ingatlanokra.