Megszólalt Orbán Viktor édesanyja, beszélt Hatvanpusztáról és a fia megveréséről is

2025-10-24

Szerinte nem normális, aki kitalálta, hogy Hatvanpusztán van zebra.

Egy Kersák István nevű youtuber véletlenül belefutott Orbán Viktor édesanyjába a Békemeneten, készített is vele egy tízperces interjút mindenről a családon belüli viszonyoktól a hatvanpusztai birtokig– írja a 444 a videó alapján.

A beszélgetésből kiderült, hogy Sipos Erzsébet mindig kimegy a Békemenetekre, Orbán Viktort pedig akkor is támogatná, ha nem a fia lenne. Büszke rá, de büszke a többi gyerekére is. Arra a kérdésre, hogy az ellenzékről, Magyar Péterről mit gondol, meglehetősen sajátosan válaszolt. Azt mondta, hogy sok mindenkit meg tud érteni, azt is érti például, hogy valamikor a cselédsorból jó választásnak tűnt a kommunizmus. Szerinte az emberek tulajdonképpen nem politizálnak, ha megjelenik valaki, aki jót ígér nekik, nem ismerik ők egyik oldalt sem, valamit szeretnének, valami jót.

– Nem mondom, hogy mindenki azért van az ellenzékkel, mert a Viktor ellen van, de ha egy ilyen szlogen elindul az emberek hajlamosak arra, anélkül, hogy ismernék, hogy valakit szidjanak – fogalmazott a miniszterelnök édesanyja, aki kérdés nélkül arról kezdett beszélni, hogy egyszer kopogtató cédulát gyűjtött a Fidesznek, és egy asszony azt mondta neki, hogy nem szavaz cigányra, mert Orbán Viktor cigány. Erre az ő válasza egy kérdés volt: – Tessék mondani, a néni szerint én is cigány vagyok? Azt mondta, nem, maga nagyon kedves. És akkor mondtam neki, hogy én az Orbán Viktor anyukája vagyok. Szegény annyira zavarban volt, annyira sajnáltam. De így meg lehet bolondítani az embereket – mesélte Sipos Erzsébet. Amúgy szerinte ha cigány lett volna Orbán Viktor, még büszkébb lenne rá, hogy oda tudott jutni, ahol van.

Kiderült még, hogy történelmi ismeretei alapján az édesanya nagyon aggódik amiatt, hogy fia a miniszterelnök. Hatvanpusztáért viszont kevésbé aggódik. Rövidre zárta, hogy valójában kié is az a becslések szerint húszmilliárd forintból kialakított épületegyüttes és birtok. – Valóban igaz, a férjemé Hatvanpuszta. Hozzátette, hogy a fia is nagyon szereti Felcsútot, de a férje vette meg a majorságot, állítása szerint részletekben. Története szerint a férje, id. Orbán Győző hitelből jutott a kőbányájához, ami most jól megy, lett pénzük, büszke is rá, meg is hívta kérdezőjét, hogy menjen a bányába, ha arra jár.

Terítékre került a zebraügy is, amelyről Sipos Erzsébet azt mondta: – Ahhoz, hogy legyen, fel kéne festenünk az útra. Miért tartanánk ott zebrát, már nem azért mondom. Viktor meg pláne miért tartana zebrát. Ez egy hülyeség, nem normális, aki kitalálta – intézte el a kérdést. Állítása szerint őt személy szerint ez nem izgatja, szerinte komikus, de a férjét idegesíti, mert ő komoly ember, és minden idegesíti, ami igazságtalan.

Példaként felhozta, hogy a férje azóta nem nyilatkozik a sajtónak, amikor egyszer egy újságíró megkérdezte tőle, igaz-e, hogy verte a fiát. Erre id. Orbán Győző azt mondta, hogy a fia azért kapott, mert szemtelenkedett az anyjával, másnap viszont Sipos Erzsébet elmondása szerint az hangzott el a tévében, hogy Orbán Győző brutálisan verte fiát0, szóval a férje azóta nem nyilatkozik, és ebben szerinte igaza van. A YouTube-on máig látható az a videó, amelyben a fiatal Orbán Viktor nyilatkozik arról, hogy milyen brutálisan verte és meg is rugdosta édesapja, mert annak ellenére el akart menni otthonról, hogy azt nem engedte meg neki.