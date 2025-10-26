Nagy Feró megsértődött, ő vár bocsánatkérést, miután bírálták a Szőlő utcai ügyben tett áldozathibáztató kijelentéseiért

botrány;Nagy Feró;Budapesti Javítóintézet;

2025-10-26 18:36:00 CET

A Kossuth-díjas énekes még mindig nem fogta fel, hogy mit mondott.

Keményen nekiment Nagy Ferónak a Juhász Péter Pálhoz, a Budapesti Javítóintézet letartóztatásban lévő exigazgatójához köthető bűncselekmények bagatellizálása miatt Wolf Katalin Magyarország 2011-es eurovíziós fellépője.

Az énekesnő a Facebookon egy befogott szájú kislány fotójával illusztrálva közölte, egy időn át gondolkodott, hogy mit lehet reagálni Nagy Feró szavaira, de valójában csak annyit, hogy szégyellje magát. „Két lánygyerek anyja vagyok. De ehhez egyáltalán nem kell szülőnek lenni. Akár a nem nyugvó szereplési vágyad, akár valamilyen rosszul értelmezett vicceskedés mondatja veled ezeket az óriási hülyeségeket, akkor is rettenetesen káros, amit csinálsz. De ha – ráadásul apaként, nagyapaként – valóban így is gondolod, akkor meg förtelmes gyalázat" - írta az énekesnő volt mentorának az X Faktor nevű műsorból..

Az Index ezt követően megkereste Nagy Ferót, aki láthatóan továbbra sem érti, mi a probléma a Békemeneten elejtett áldozathibáztató kijelentéseivel, Szerinte Wolf Katalinnak fogalma sincs az ügyről, mégis beszállt a „liberális” kórusba.

Mint ismert, Nagy Feró a Budapesti Javítóintézet emberkereskedelem és kényszermunka miatt idén májusban letartóztatott egykori igazgatójáról, Juhász Péter Pálról az Alap nevű TikTok csatorna kérdésére ejtette el a következő megjegyzést: Ő csak kereste a pénzt ezzel, lányokat futtatott, a lányok is keresnek pénzt, mindenki jól járt, nem? Ez áldozathibáztatás, de úgy tűnik, a Kossuth-díjas énekest az sem érdekli, hogy Juhász Péter Pál minden jel szerint kiskorú lányokat is futatott, akadt legalábbis, akit már 12 (!) éves kora óta ismert.

Nagy Feró kijelentése elég nagy felhördülést váltott ki, Dobrev Klára és Udvaros Dorottya is jelezte, hogy el kellene venni tőle a Kossuth-díját, a jelenleg szűk pátriájának számító Őrbottyánban díszpolgári címének visszavonását kezdeményezték, a Beatrice frontembere viszont azóta több nyilatkozatot is tett, és egyikben sem érezte szükségesnek revideálni az álláspontját. Most sem tette.

Nagy Feró ezúttal azt hangsúlyozta, hogy az énekesnő sugalmazásával ellentétben ő nem gyerekekről beszélt, hanem felnőtt nőkről. Egyúttal a publikum értésére is adta sértődöttségét: „Nagyon várom, hogy bocsánatot kérjen tőlem, mert én nem erről beszéltem, de ő beszáll ebbe a liberális kórusba, lelke rajta. De megkérem, hogy soha többet ne is köszönjön vissza nekem, mert én sem fogok köszönni neki. Befejeztük” - jelentette ki, hozzátéve, csalódott volt mentoráltjában, mert szerinte anélkül alkotott véleményt, hogy tisztában lett volna a tényekkel. Hogy mik is a tények, azzal a jelek szerint ugyanakkor Nagy Feró sincs mindig tisztában: kitartott például amellett, hogy ő végig felnőtt nőkről beszélt. Kifejtette még, hogy ő közben már azért tájékozódott, „beszélt egy szakember csajjal”, és nagyon sok mindenben megvilágosodott. – De hát én is feltételezésekben vagyok. Még egyszer mondom, ugye, hogy ez futtatta a lányokat. Ezt tudjuk, ugye? (...) És hát nyilván nem ingyen futtatta. És ha én azt mondom, hogy pénzért, akkor meg már „jaj, már, hogy beszélsz, jó, hogy nem mondod, hogy kurva”. De hát ez egy több ezer éves szakma! – fejtegette.

A kérdésre, hogy nem volt-e mégis elhamarkodott a korábbi kijelentése, úgy felelt: – Most azért kérjek elnézést – bocsáss meg –, hogy mi, a társadalom olyan helyzetbe hoztunk téged, hogy neked el kell adni a testedet? De miért kérjek bocsánatot? Egyébként nem is értem, mit kérdezel, te is baloldali vagy, vagy mi? - kérdezte a 2020 óta NER-közeli Index munkatársától.

Arra gondoltam ténylegesen, hogy ezeket a szegény lányokat eladták. De a lányokat is meg kell kérdezni, hogy akarták vagy nem akarták, vagy kényszerítették, de ezek mind feltételezések, amikről beszélek. Nem tudjuk - magyarázta ezen túl Nagy Feró, miközben az RTL Híradónak előzőleg még jóval biztosabban arra utalgatott, hogy szerinte nem történt kényszerítés.