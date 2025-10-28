Mozart-rajongók

FTC;UEFA;Szijjártó Péter;Mozart;

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nagyon elegánsan, a diplomácia szabályait maximálisan betartva járt el, amikor bekérette magához Ausztria budapesti nagykövetét. Azért az elképesztő igazságtalanságért, ami a Mozart szülővárosába utazó ferencvárosi zenerajongókat érte, legalább hadat kellett volna üzenni a nyugati szomszédnak. Ezen kívül azonnal haza kellett volna rendelni minden Ausztriában dolgozó és tanuló magyar állampolgárt, lezárni a két ország közötti határt, megszakítani minden kereskedelmi kapcsolatot és az Európai Unió segítségét kérni a gonosz szomszéd teljes elszigetelésében. Lehet, az Unió nem a legjobb megoldás, hiszen az csak árt nekünk, de akkor lehet egyeztetni a baráti orosz, azeri, török politikai vezetéssel, együtt biztos ki tudjuk írni Ausztriát Európa térképéről.

Mert az nem fordulhat elő, hogy Magyarország területén a mozdonyvezető megállítja a vonatot, azzal az eleve képtelen indoklással, hogy abban szerinte kár keletkezett. Egyébként meg ne legyen annyira érzékeny! Biztos túlreagálta a történteket. Az utazóközönség Mozartot hallgatva kicsit belelkesült, kivel nem fordul elő ilyenkor, hogy örömében elejt egy petárdát, meggyújt egy füstbombát, esetleg felszakítja az üléshuzatot? Ezek teljesen normális, hétköznapi reakciók, amikor az ember Mozart műveit hallgatja vagy akár csak az életéről beszélget.

De visszatérve az osztrákokhoz: mit képzelnek magukról, hogy Magyarországon megáll a vonat? Hát szedjék már össze magukat! Ezt engedik és nem akadályozzák meg? Nem tesznek semmit, amikor magyar rendőrök eldöntik, hogy ki az az 500 Mozart-rajongó, aki nem juthat el Salzburgba. Az osztrák város számára megtiszteltetés, hogy ennyien oda akarnak utazni, micsoda bevételkiesést jelent a városnak 500 itthon tartott rajongó? Ausztria számára elkezdődött a vég, ha már arra sem képes, hogy megakadályozzon egy magyarországi vonatstopot. Tényleg nem érdemes arra, hogy tovább tartsuk vele a kapcsolatot.

Ha már a felelősöket keressük a zenerajongókat ért példátlan atrocitásért, akkor ne feledkezzünk el az Európai Labdarúgó-szövetségről (UEFA) sem! Hogyan merészelte arra kényszeríteni az FTC-t, hogy Salzburgban lépjen pályára? Ezt mindenképpen ki kell vizsgálni. Ha az UEFA engedi az európai kupasorozatokban szerepelni az izraeli csapatokat, akkor miért nem sorolta át már régen Ázsiába az osztrákokat? Rengeteg dolgot lehetett volna tenni azért, hogy ne történjen meg ez a példátlan eset.

Egy dolog egyértelmű: a hazaküldött zenerajongók vétlenek, ebben nem lehet vita. Hibás az a felfogás, hogy kaptak egy gesztust, kényelmi szolgáltatást, amit illett volna megbecsülni. Nem ez a helyzet. Ők Magyarországot akarták méltó módon képviselni, öregbíteni akarták a magyarok jó hírét, meg akarták ismertetni az osztrákokat a páratlanul gazdag magyar zenerajongói kultúrával. Ám megfosztották őket ettől, ezért is dicséretes a ferencvárosi klub reakciója, amely bejelentette, hogy jogi lépéseket tesz. Az nem egyértelmű, hogy ki ellen. Mozart a hibás, ha nem születik meg, akkor nincs ez a kalamajka.