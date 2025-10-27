Nemsokára kiderülhet, miért került a jegybanki alapítvány vagyona Matolcsy Ádám egyik barátjához

Magyar Nemzeti Bank;Transparency International Magyarország;közérdekű adatigénylési per;jegybanki alapítványok;Száraz István;

2025-10-27 13:13:00 CET

Újabb részletek láthatnak napvilágot, kik vettek részt abban, hogy 500 milliárd forint elveszítette közpénz jellegét.

Pert veszített a Magyar Nemzeti Bank (MNB) vagyonát kezelő Optima Befektetési Zrt., így számos részlet napvilágra kerülhet arról, mikor és miért vonták be a jegybanki alapítványok vagyonkezelésébe a Száraz Istvánhoz köthető Quartz Befektetési Alapkezelőt – derül ki a hvg.hu beszámolójából.

Az ügyben korábban a Transparency International Magyarország indított pert, miután megtagadták a témában benyújtott közérdekű adatigénylését. Bár a Fővárosi Ítélőtábla már szeptemberben döntött, az ítéletet csak október 17-én kapták kézhez.

Így az is kiderülhet, hogy a Száraz Istvánhoz köthető Quartz Befektetési Alapkezelő milyen jogosítványokat kapott, valamint milyen piacelemzések támasztották alá az MNB döntését. A szervezet jogi igazgatója a portálnak elmondta, hogy az alapkezelő teljes passzivitást mutatott: nem jelentek meg a bíróságon, és semmilyen adatot nem adtak ki. Ligeti Miklós hozzátette, hogy bár több kérdésükre a tényfeltáró sajtó cikkeiből kaptak választ, az Optimát jogerős ítélet kötelezi adatszolgáltatásra.

Az Optima új vezetése azzal érvelt, hogy még nem tudták áttekinteni az alapítvány vagyoni helyzetét, ráadásul az eddig fellelt iratok is hiányosak, ezért nem tudnak minden kérdésre válaszolni. Ligeti Miklós kiemelte: az információs önrendelkezési jogról szóló törvény nem ad felmentést arra az esetre, ha egy cég vezetése átalakul, így a közérdekű adatokat ki kell adni.

Az Optima vagyoni helyzetét jelenleg nehéz áttekinteni, de már körvonalazódni látszik, mi maradt. A 2024-es mérlegek hiányában egyelőre nem áll rendelkezésre valós vagyonértékelés. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2025 márciusában kiadott jelentésében becsült, több száz milliárd forintos vagyonvesztés véglegesítése ugyanakkor kulcsfontosságú lesz a folyamatban lévő rendőrségi nyomozás szempontjából is, amelyben információik szerint az elmúlt hónapokban nem történt érdemi előrelépés. Annyi biztosan ismert, hogy a Metropolitan Egyetemet és az egykori Piroska kempinget magában foglaló tőkealapok irányítási jogait az Optima-csoport visszavette, ez az MNB nyilvántartásában már meg is jelent. Tény továbbá, hogy ezekben az alapokban kizárólag a Pallas Athéné az egyedüli végső befektető. A HVG értesülései szerint ugyanakkor a Quartz még nem adta át a szükséges dokumentumokat, ami akadályozza a vagyonfelmérést.

Az érintett alapok tulajdonában lévő társaságok tavalyi mérlegei is a Quartz felügyelete alatt készülnek, jelentős késéssel – így például a Közép-európai Alfa Holding beszámolója sem hozzáférhető. Kérdéses, hogy ezek a kimutatások mennyiben tükrözik majd a valóságot, mivel az ÁSZ korábbi jelentései szerint korábban is jellemző volt az adatok kozmetikázása és a veszteségek elfedése.

A Metropolitan Egyetem mögött álló Közép-európai III. Magántőkealap az idei nyáron az Optima Befektetési Alapkezelő felügyelete alá került. A Pallas Athéné vagyona jelenleg ennél az alapkezelőnél összpontosul, az Optimum Ventures néven működő alapokon keresztül, amelyek birtokában vannak a lengyel GTC és a svájci Ultima Capital tőzsdei ingatlanvállalatok részvényei. A Piroska kemping, valamint annak kezelője, a Garda alap viszont egy másik, Arcadia nevű alapkezelőhöz került, amelynek tulajdonosa szintén az Optima Zrt.