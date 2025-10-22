Matolcsy György youtubernek áll, új polgárosodást és életcélokat ajánl

Matolcsy György;befektetés;Magyar Nemzeti Bank;pénzügyek;

2025-10-22 05:15:00 CEST

Minél gyorsabban el kell kezdeni megtakarítani és befektetni - fejtegette a volt MNB-elnök, aki szerint a magyar felnőtt társadalom 66 százaléka rendszeresen képes megtakarítani. Akar beszélni piramisokról is.

Gondolatok a befektetések mögötti szellemiségről - ezzel a címmel tett közzé videót hétfőn Matolcsy György volt MNB-elnök a YouTube-on, amelyen jegybankelnökségének különféle eredményeit ecsetelte.

Magyarországon mindenki hozhat a következő hónapokban, években, egy ugyanolyan jó döntést, mint amit mi hoztunk a Magyar Nemzeti Bankban - jelentette ki a volt jegybankelnök, aki ez alatt nem fiának, Matolcsy Ádámnak és baráti körének MNB-alapítványokon keresztül történő vagyonszerzésére gondolt, hanem arra, hogy elkezdték az aranyvásárlást, 110 tonnára növelték Magyarország aranytartalékát. Ez szerinte egy nagyon jó döntésnek bizonyult, mivel az arany ára folyamatosan emelkedett. Csaknem hétmilliárd dolláros profitot szerzett ezzel szerinte a az MNB – folytatta Matolcsy György –, az ő üzenete mindenkinek, de elsősorban a fiataloknak szól, mert mire a 20-as-30-as éveikben lesznek, úgy tíz év alatt beérhetnek a döntéseik eredményei, amelyek lényege a megtakarítás és a jó pénzügyi befektetések.

Matolcsy György úgy akar youtuber lenni – fűzhetjük hozzá –, hogy szinte közvetlenül a 2025 március távozása után az Állami Számvevőszék (ÁSZ) kiadott egy jelentést és vagyon elleni és gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést is tett, amiért 500 milliárd forint közpénz tűnt el a Magyar Nemzeti Bank alapítványaiból az ő vezetése idején. Az ÁSZ a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány és a Neumann János Egyetemért Alapítvány ellenőrzésekor azt tárta fel, a PADMA 500 milliárd forintos vagyonából legalább 150-200 milliárd forintot elvesztett hibás vagy szándékoltan hibás befektetési döntések miatt. E szerint az alapítvány vagyonkezelő cége, az OPTIMA Zrt. a működése során olyan bonyolult céghalóba és magántőkealapok rendszere mögé rejtette a közpénzt, vagyis tüntette el a közvagyont. Miközben a veszteséges tőzsdei ügyleteken százmilliárdok úsztak el, az ügyben érintett cégeken keresztül a volt jegybankelnök családtagjai – főleg a fia, Matolcsy Ádám – és üzleti köre üzleteket kötött, amelynek nyomán ebben a személyi körben több milliárd forintos magánvagyonok jöhettek létre. Az ügyben indított nyomozás érdemi fejleményeiről egyelőre nem tudni.

Ennek szellemében a volt jegybankelnök a videóban azt állítja, Magyarországon az emberek 77 százalékának van megtakarítása, ez egy nagyon nagy része a magyar felnőtt társadalomnak. 66 százalék rendszeresen képes megtakarítani. Ő 5-6 millió magyar embernek tud új polgárosodást kínálni néhány ötlettel. Minél korábban el kell kezdeni megtakarítani és minél korábban el kell kezdeni befektetni - magyarázta. Matolcsy György szerint a jó befektetésekhez egy kicsit meg kell sejteni, hogy milyen lesz a világ úgy tíz év múlva.

Egyre erősebb a verseny, de egyre erősebb az együttműködés. Szükség van társakra. Ez lehet a család, lehetnek barátok - fejtegette a volt jegybankelnök. Szerinte az új világ az okos pénzügyi stratégiát választó embereknek, országoknak, nemzedékeknek nagyon kedvező lesz, sorra nyílnak meg a korábban nem létező új lehetőségek. Megjegyezte, a kockázatok természetesen nagyon, de a lehetőségek is óriásiak, s vannak olyanok, akiknek a sikereiből tanulni kell.

Nagyon nagy eredményt értünk el Magyarországon, 850 ezer új munkahely jött létre 2010 óta - jelentette ki ezután Matolcsy György, hozzátéve, minden fiatalnak olyan munkahelyet kell választania, ahol tanulni tud, nem egyszerűen elvégezni a munkát, mert a cél az, hogy ne a pénzért dolgozzon, hanem a pénze dolgozzon érte. Ehhez kötelezően meg kell takarítani és be kell fektetni.

A volt jegybankelnök szerint az is nagyon fontos, hogy válasszunk egy életcélt, ami alapvetően nem a vagyonszerzés köré összpontosul, hanem ami valamilyen közösségi életcélt jelent. Magyarországon a lakosság többsége jelenleg csak egy vagy két befektetésben gondolkodik, az egyik az ingatlan, a másik az állampapír, de ez Matolcsy György szerint a jövőben kevés lesz, így a továbbiakban arra akarja felhívni majd a figyelmet, hogy mi mindenbe érdemes befektetni még.

Zárásként Matolcsy György elmondta azt is, hogy a következő adásban a piramisokról akar beszélni. Itt kitért rá, hogy a gízai piramisok is nagyon érdekesek Egyiptomban, de ő elsősorban a jövedelmi piramisról, a vagyoni piramisról és a befektetési piramisról kíván szólni ezt-azt (Csak remélhetjük, hogy a piramisjátékról nem tervez tanácsot adni a volt jegybankelnök, az ugyanis a Btk. 412. §-a értelmében 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő).

Matolcsy György a tervei szerint kétheti-havi rendszerességgel fog újabb videókkal jelentkezni. A YouTiube-csatornáját egyébként 2025. május 12-én, tehát már az MNB-botrány kitörése után hozta létre. Egyelőre nem úgy tűnik, hogy híres akarna lenni, jelenleg 728 feliratkozója és 4 videója van. Az előző három a 2020-2025 közötti időszakról, illetve az aranyról szól. Pénzügyi tanácsai most azután érkeznek, hogy Magyar Nemzeti Bank ugyanis hűtlen kezelés,csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt tett feljelentést a Szabadság téri székházának felújítása ügyében. A feljelentés alapjául az MNB felügyelőbizottságának felkérése alapján készített szakértői jelentés szolgál, amely a székház felújítását jogi, műszaki, műemléki és építésgazdasági szakértők bevonásával vizsgálta.

A hűtlen kezelés gyanúja azt feltételezi, hogy az MNB vezetősége a jegybankon belül talált szabálytalanságokat, vagyis a gyanú volt jegybanki vezetők és munkatársak ellen irányul. Az MNB székházfelújítása, illetve az MNB balatonakarattyai nyaralójának zöldmezős megépítése – amelyet álcázásképpen MNB Oktatási és Konferencia Központnak neveztek (BOKK) – a Matolcsy-féle jegybanki vezetés legnagyobb beruházásai voltak, az pedig, hogy egyáltalán szükség volt-e rájuk, erősen megkérdőjelezhető. A korábbi évtizedekben mindenesetre összesen nem költöttek annyit beruházásra, mint 2019–2023 között, amikor is százmilliárdot meghaladó költekezések folytak az azóta masszívan veszteségessé váló jegybankban.