Lázár János: Minél hamarabb börtönbe kell vonulniuk a Matolcsy-klán azon tagjainak, akik loptak

A hülyéket el kell zavarni, a tolvajokat le kell csukni - adta ki a jelszót az építési és közlekedési miniszter.

Minél hamarabb börtönbe kell vonulniuk a Matolcsy-klán azon tagjainak, akik loptak – szemlézte az Index, milyen kijelentéseket tett az építési és közlekedési miniszter a Lázárinfó Extrájának az első adásában.

Lázár János hangsúlyozta, hogy kijelentése a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alapítványain keresztül történő vagyonkezelési ügyletekre vonatkozik. A tárcavezető értékelése szerint az MNB korábbi elnöke kiváló gazdasági szakembernek számít, ugyanakkor felmerült, hogy nem feltétlenül megfelelően rendelkezett a jegybank vagyonának kezeléséről, ami akár személyes felelősséget is felvethet.

Hangsúlyozta a Kecskeméti Egyetem vagyonát kezelő alapítvány ügyét is, ahol kérdésként merült fel, hogy az MNB-hez köthető vagyonkezelő valóban megőrizte-e a befektetett forrásokat. „A beruházást befejezzük, az egyetemnek jól kell működnie. A hülyéket el kell zavarni, a tolvajokat pedig le kell csukni” – fogalmazott Lázár János.

Mint május végi felmérésünkből kiderült, még a fideszes szavazók többsége is úgy véli, hogy A fideszes szavazók többsége is úgy véli, Matolcsy György volt jegybankelnök és Orbán Viktor kormánya is tudott a jegybanki alapítványok korrupciós ügyeiről, ötből négy válaszadó szerint pedig pedig Matolcsy Györgynek egyértelműen büntetőjogi felelőssége van az alapítványi ügyekben.