Dalí és Freud mindössze egyetlen egyszer, 1938-ban találkozott egymással. Most kettejüknek egy kiállítást szentelek Bécsben.
A művészet templomai képzőművészeti filmsorozat új darabja arról számol be tömören, miként vált naggyá a szürrealizmus polgárpukkasztó mestere.
A következő három évben pótolja a bécsi Belvedere Múzeum a Salvador Dalí és Gustav Klimt művészetét bemutató kiállításait, amelyek idén a járvány miatt maradtak el.
A kijárási korlátozások és a rendezvénystop idejére otthonról elérhető kulturális programokat ajánlunk ezen a hasábon.
Főként a párizsi Pompidou Központ műveiből válogatva ad bepillantást a francia szürrealista mozgalom történetébe a Magyar Nemzeti Galéria. De mi van a magyarokkal? – tették fel a kérdést Szentendrén.
A libanoni hatóságok lefoglaltak egy festményt, melyről úgy vélik, Salvador Dalí spanyol művész alkotta - tudósított a BBC hírportálja.
Elutasította a bíróság hétfőn azt az apasági keresetet, amelyet a 61 éves Pilar Abel indított, azt állítva, hogy biológiai apja Salvador Dalí világhírű festőművész volt.
A bíróság utasítására elvégzett DNS-vizsgálat szerint nem Salvador Dalí lánya Pilar Abel, az apasági keresetet benyújtó 61 éves katalán kártyajós - közölte értesülését szerdán a La Vanguardia című katalán országos napilap.
Felnyitották Salvador Dalí kriptáját csütörtök éjjel, és az igazságügyi orvos szakértők elvégezték a biológiai mintavételeket a bebalzsamozott holttestből az apasági keresethez szükséges DNS-vizsgálathoz - mondta Lluís Penuelas, a Fundación Gala-Salvador Dalí főtitkára péntek reggel tartott sajtótájékoztatóján a figuerasi Dalí Múzeumban, ahol a világhírű művész sírja található.
Csütörtök este nyitják fel Salvador Dali sírját, hogy DNS-mintát vegyenek földi maradványaiból egy apasági kereset miatt - közölte szerdán a katalán legfelsőbb bíróság.
Mégsem biztos, hogy exhumálni fogják Salvador Dalít, előbb ugyanis összehasonlítják a magát a világhírű festő lányának nevező Pilar Abel és öccse DNS-mintáit - mondta el az asszony ügyvédje hétfőn a spanyol sajtónak.
Egy Katalóniában élő 61 éves nő állítja, hogy az 1989-ben elhunyt világhírű szürrealista művész az ő apja. Egy madridi bíróság elrendelte Salvador Dalí holttestének kihantolását az apasági vizsgálathoz.
A világ legismertebb műremekei közül mutat be jó néhányat a Vatikáni Múzeum 3D című film. Michelangelo, Raffaello, Leonardo műveitől Caravaggio vízióján át Van Gogh, Chagall, Salvador Dali vallási témájú művei közé viszi nézőjét a legmodernebb technikával megörökített élménymozi.
Totális összművészet a La Verita (Az igazság) című produkció, cirkusz, színház, tánc, képzőművészet, zene, ének a Finzi Pasca előadása a Művészetek Palotájában olyan, mint az izgató, feszült álom.