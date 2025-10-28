Felnyitották Salvador Dalí sírját

Felnyitották Salvador Dalí kriptáját csütörtök éjjel, és az igazságügyi orvos szakértők elvégezték a biológiai mintavételeket a bebalzsamozott holttestből az apasági keresethez szükséges DNS-vizsgálathoz - mondta Lluís Penuelas, a Fundación Gala-Salvador Dalí főtitkára péntek reggel tartott sajtótájékoztatóján a figuerasi Dalí Múzeumban, ahol a világhírű művész sírja található.