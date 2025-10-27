1 milliárd euróból kapna gyorsvasúti összeköttetést Ferihegy

Ferihegy;repülőtér;beruházás;gyorsvasút;Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér;

2025-10-27 17:00:00 CET

Kétszer háromsávos gyorsforgalmi út is épülne a repülőtér és a főváros között, a költségeket 200 milliárd forintra teszik.

A következő szűk évtizedben 1000 milliárd forint (2,5 milliárd euró) értékű beruházást tervez a kormány a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren – erről a Ferihegyen tartott sajtótájékoztatóján beszélt Lázár János, építési és közlekedési miniszter, illetve Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

A beruházások egy része koncesszió keretében illetve hitelből valósul meg, csak a közúti beruházások érintenének költségvetési pénzeket. A közúti beruházás keretében kétszer háromsávos gyorsforgalmi út épülne a repülőtér és a főváros között, a tervek szerint az építés tendereztetésére 2026 második felében – vagyis már a következő kormányzati ciklusban – kerülhet sor, már ha egy következő kormány is támogatja a fejlesztéseket. A költségeket 200 milliárd forintra teszik.

A tervek szerint

1 milliárd eurós (kb. 400 milliárd forintos) beruházás keretében végre gyorsvasúti összeköttetést kapna Ferihegy.

Az elfogadott koncepció szerint a Kőbánya-Kispest és Monor vasútvonalból kiágazva egy 27 kilométeres kétvágányú új pálya épülne, amit nem csak a ferihegyi járatok, hanem minden menetrendszerinti személyszállító vonat használna – így közvetlen összeköttetés valósulhat meg Szolnok, Debrecen, Székesfehérvár, illetve Győr irányába. A kormány döntése szerint

az új 27 kilométeres vasútvonal építését és üzemeltetését 30–35 éves koncesszióba adnák, a nemzetközi tender nyertesének kellene gondoskodnia a finanszírozásról is.

A kormány egy fillér közpénzt sem szán a beruházásra, a hitelek és az üzemeltetés költségeit a 3000–4000 forintra becsült ferihegyi vasúti jegybevételekből és a pályahasználati díjakból kell kigazdálkodnia a reménybeli nyertesnek. A repülőtér területén – a föld alatt – új vasúti megálló épülne. Ide futna be az összes vonat, így akár 5–10 percenként is érkezhetnek járatok a belvárosból vagy a vidéki nagyvárosokból. A tervek szerint

az új vasúti szakasznak 2034–35-re kell elkészülnie, amikorra megépülhet a régóta tervezett Ferihegy 3-as terminál.

A ferihegyi gyorsvasút terve lassan már két évtizede napirenden van, ha valóban sikerül befektetőt találni, akkor talán most megvalósulhat. Nagy Márton hangsúlyozta: mivel minden kockázatot a reménybeli koncesszió nyertese visel, és nemzetközi tendert terveznek, nemzetközi bankfinanszírozással nem merülhet fel kockázat olyan értelemben, mint a 35 éves autópálya-üzemeltetési tenderrel kapcsolatban, amit jelenleg is vizsgál az Európai Bizottság.

Ugyanígy döntött a kormány a ferihegyi 3-as terminál beruházás elindításáról is. Az új kiszolgáló egységnek 2034–35-re kell elkészülnie, évi 20 millió utas kiszolgálására tervezik – ezzel megdupláznák a reptér kapacitását. A projekt költsége 1 milliárd euró. A beruházást a Budapest Airport Zrt. végezné bankhitelből, így az közvetlen költségvetési forrásokat nem igényelne, annak ellenére sem, hogy a repteret üzemeltető cég 80 százaléka állami tulajdonban van.

Nagy Márton arról is beszélt, hogy a kormány hosszabb távon szükségesnek tartaná egy vidéki cargo-reptér létesítését – de ez most nincs napirenden. Ellenben döntés született arról, hogy egyetlen holdingba szervezik a Budapest Airport Zrt.-t, a légi forgalmi irányításért felelős HungaroControl Zrt.-t, valamint a sármelléki és debreceni repülőtereket üzemeltető cégeket. A cél tudásátadás és a vidéki repterek hatékonyabb üzemeltetése, fejlesztése – fogalmazott Nagy Márton.