Könnyedén elbukhatja Mészáros Lőrinc és Szíjj László a 35 évre kötött sztrádakoncessziót

autópálya;sztrádaépítés;Mészáros Lőrinc;Szíjj László;

2025-09-15 13:59:00 CEST

Nincs rá garancia, hogy a konstrukció megéri a szerződésben rögzített időtávot.

Magyarország történetének legnagyobb autópálya-felújításába vágott bele a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségében álló sztrádakoncessziós társaság, az MKIF Zrt. Az újjáépítést ugyan a sztrádakoncesszió eredményeként ünneplik, de valójában nincs rá garancia, hogy a 2022-ben gründolt konstrukció megéri a szerződésben rögzített 35 éves időtávot – hívja fel a figyelmet a hvg.hu.

A portál felidézi, az Európai Bizottságnak komoly aggályai vannak, ezért kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen. Az uniós testület szerint a 35 évre szóló koncesszió értékének becslése nem volt megalapozott. A koncesszió időtartamát is nehezményezi Brüsszel, másrészt úgy látja, hogy a kialakított struktúrában túlságosan kevés kockázatot visel a koncesszor. Holott e konstrukció lényege éppen az volna, hogy a kockázatok túlnyomó többsége – és persze az esetleges nyereség is – a koncesszió birtokosát illesse. A magyar sztrádakoncesszió azonban az Európai Bizottság szerint annyira nem felel meg a feltételeknek, hogy tulajdonképpen koncessziónak se lehet nevezni, inkább egyszerű közbeszerzésről van szó.

A konstrukció jövőjével kapcsolatos bizonytalanságot fokozza, hogy Magyar Péter Tisza-vezér ígéretet tett a NER-korszakban kiosztott állami koncessziók felülvizsgálatára és adott esetben felbontására.

A hvg.hu megjegyzi, bizonyos, hogy a 2022 szeptembere óta élő koncessziós szerződést nem lehetne hosszas pereskedés és jó eséllyel borsos jóvátételek nélkül felbontani pusztán azért, mert az aktuális kormánynak nem szimpatikus a koncesszor személye. A cikk szerint azonban

más volna a helyzet, ha a szerződés teljesítésében a koncesszor súlyos mulasztásokat követne el, ilyesmire azonban eddig nem volt példa.

a megállapodás módosítása lehetséges, a felek egyetértésével. Több alkalommal volt is már erre példa: először az állam, pénzszűkében lévén, későbbre akarta tolni a költséges beruházásokat, legutóbb pedig – idén tavasszal – az uniós kötelezettségszegési eljárásban megfogalmazott kritikákra reagálva történtek kisebb módosítások.

de a szerződés kormányzati felmondása előtt éppenséggel az uniós kötelezettségszegési eljárás nyithatja meg a kaput. A kontraktus ugyanis külön nevesíti az ilyen eljárást mint felmondásra jogosító eseményt. Különös tekintettel arra az esetre, ha az Európai Bíróság uniós kötelezettség megsértését állapítja meg.