Magyarországon a legrosszabb a jogállamiság helyzete az EU-ban egy friss jelentés szerint

Európai Unió;Magyarország;jelentés;jogállamiság;világrangsor;

2025-10-28 08:59:00 CET

A vizsgált és rangsorolt 143 ország közül összességében a 79. helyen áll Magyarország, a tavalyihoz képest öt helyet csúszott vissza. A World Justice Project jogállamisági rangsorában olyan országok előzik meg, mint a Dominikai Köztársaság, Panama vagy Kazahsztán.

Magyarország továbbra is csúszik lefelé a jogállamisági rangsorban – állapítja meg a jogállamisági felméréseket készítő nemzetközi civil szervezet, a World Justice Project (WJP) kedden közzétett új jelentése, ismertette a Politico.

A jelentés szerint Magyarország 0,50 pontot kapott a lehetséges 1,0-ból, ami a legalacsonyabb érték az Európai Unió 27 tagállama között.

Ez 0,01 pontos visszaesést jelent a 2024-es értékhez képest. A sereghajtó uniós országok között Bulgária érte el a második legrosszabb eredményt, 0,55 pontot, ami ugyancsak 0,01-es mínusz a tavalyihoz viszonyítva. Hasonló mértékű, 0,02 pontos visszaesés volt tapasztalható Szlovákiában is, de összességében az uniós tagállamok kétharmadában romlott a jogállamiság helyzete tavaly óta.

A vizsgált és rangsorolt 143 ország közül összesítve a 79. helyen áll Magyarország, a tavalyihoz képest öt helyet csúszott vissza. Olyan országok előzik meg a globális ranglistán, mint a Dominikai Köztársaság, Panama vagy Kazahsztán. Alicia Evangelides, a WJP jogállamisági indexért felelős igazgatója az Euronewsnak arról beszélt, hogy mind a nyolc vizsgált mutató romlik Magyarország esetében. Megjegyezte, a legnagyobb javulást Írországban és Lengyelországban figyelték meg. A teljes rangsort erre a linkre kattintva lehet böngészni.