A Bosnyák téri új negyed NER-közeli beruházójánál kötött ki Horváth Csaba

A volt MSZP-s politikus a Bayer Construct Zrt. hivatalos tárgyalódelegációjának tagjaként egyeztetett a XIII. és a XV. kerületi önkormányzatokkal. Horváth Csabát korábban azzal vádolták, hogy zuglói polgármesterként az önkormányzattal vitában álló Bayer érdekeit képviselte a kerületi beruházásnál.

A Telex információi szerint Horváth Csaba az elmúlt hónapokban a Bayer Construct Zrt. hivatalos tárgyalódelegációjának tagjaként járt a XIII. és a XV. kerületi önkormányzatok vezetésénél a cég helyi beruházásairól egyeztetni.

A lap értesülését mindkét városvezetés megerősítette. A volt MSZP-s politikus a kormányközeli cég új Bosnyák téri beruházásának, a Zenit Corso pláza október 16-i átadóján is feltűnt, ahova elődjét és a kerület polgármesterét, Rózsa Andrást nem hívták meg. Horváth Csaba a lapnak azt mondta, hogy mint volt polgármestert hívták meg, de úgy tudni, ennél szorosabb kapcsolat fűzi a nagy lakossági tiltakozást kiváltó zuglói gigaberuházás építőjéhez.

Az egyeztetéseken az lehetett a korábbi polgármester feladata, hogy közvetítsen a két kerületben beruházó NER-közeli cég és az ellenzéki vezetésű önkormányzatok között. Horváth Csaba a Telex megkeresésére azt mondta, nem alkalmazottja a Bayer Construct Zrt.-nek vagy a cégcsoport más egységének, arra a kérdésre azonban nem kívánt válaszolni, hogy más formában szerződésben áll-e a céggel. Szerinte nem tartozik senkire, hogy mivel foglalkozik, a közéleti tevékenységét tavaly szeptemberben lezárta, és már nem tekint magára közszereplőként. Az egykori szocialista városvezető új szerepe azért is érdekes, mert korábban többen azzal vádolták, hogy hivatali idejében az önkormányzattal vitában álló Bayer érdekeit képviselte a kerületi beruházás körüli vitában – írja a lap.

Október közepén írtuk meg, hogy több hónapos tárgyalássorozat után sem sikerült megállapodni a Bosnyák tér mögött felépült hatalmas irodaházakkal telezsúfolt negyed beruházójával. A XIV. kerületi önkormányzatban már rakják össze a perindításhoz szükséges dokumentum-köteget, terveik szerint még az idén beadják a keresetet a 6,7 hektáros területen építkező Bayer Construct Zrt. ellen.

A mai nap pedig már arról írtunk, hogy kiemelt kormányzati beruházásként gyorsított ütemben kellene elbírálnia az Orbán Viktor vejével, Tiborcz Istvánnal közismerten jó viszonyt ápoló Balázs Attila cége által felhúzott Bosnyák tér mögötti új irodanegyed és üzletközpont geotermikus hőhasznosítására vonatkozó környezetvédelmi engedélyét. Csakhogy az Országos Vízügyi Főigazgatóság felkérésére tavaly elkészült, a budapesti termálkaszt fenntartható hasznosítását taglaló jelentés nem javasolja a kiadását, enélkül pedig fűtés és meleg víz nélkül maradhat a kormány által 244 milliárd forintért megvásárolt irodakomplexum.