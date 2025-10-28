Magyarországon a legrosszabb a jogállamiság helyzete az EU-ban egy friss jelentés szerint

A vizsgált és rangsorolt 143 ország közül összességében a 79. helyen áll Magyarország, a tavalyihoz képest öt helyet csúszott vissza. A World Justice Project jogállamisági rangsorában olyan országok előzik meg, mint a Dominikai Köztársaság, Panama vagy Kazahsztán.