A vizsgált és rangsorolt 143 ország közül összességében a 79. helyen áll Magyarország, a tavalyihoz képest öt helyet csúszott vissza. A World Justice Project jogállamisági rangsorában olyan országok előzik meg, mint a Dominikai Köztársaság, Panama vagy Kazahsztán.
A hazai egyetemek között is vezető felsőoktatási intézmény egy év alatt lépett előre 149 helyet a rangsorban.
Korábbi helyezésén javítva, a legjobb 500 közé került a londoni székhelyű Times Higher Education (THE) most publikált világrangsorában a Semmelweis Egyetem.