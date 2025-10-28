Márton Luana aranyérmet nyert a tekvondó-világbajnokságon

világbajnokság;aranyérem;tekvandó;

2025-10-28 12:34:00 CET

Így ő lett idén az első magyar női sportoló, aki olimpiai versenyszámban nyert világbajnoki címet.

A 67 kilogrammos súlycsoportban szereplő Márton Luana aranyérmet nyert kedden a kínai Vuhsziban zajló tekvondó-világbajnokságon.

Az MTI beszámolója szerint a 19 éves magyar versenyző – aki két éve 57 kilóban diadalmaskodott – egész nap remekül küzdött, a fináléban pedig magabiztosan, két menetben győzte le a brazil Milena Titonelit.

Márton ikertestvére, Viviana tavaly Párizsban ebben a súlycsoportban lett olimpiai bajnok, ő azonban most másik kategóriában indul, hogy „elkerülje” Luanát. Az immár kétszeres vb-győztes Márton Luana idén az első magyar női sportoló, aki olimpiai versenyszámban nyert világbajnoki címet.