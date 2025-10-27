Mészáros Lőrinc nemet mondott a háborús tervekre, igaz, közben megsértette a felcsúti stadion házirendjét

MLSZ;Felcsút;aláírásgyűjtés;Mészáros Lőrinc;Pancho Aréna;Tessely Zoltán;

2025-10-27 17:15:00 CET

Tessely Zoltán eközben bejelentette, hogy folytatják az aláírásgyűjtést a focipályákon.

A felcsúti Pancho Aréna bejáratánál, majd a lelátón is gyűjtötte az aláírásokat szombaton Tessely Zoltán országgyűlési képviselő. Sőt, a lelátón sikerült megnyernie magának Mészáros Lőrincet, aki széles mosollyal adta meg adatait a pártnak – írja a 444.

A portál felidézi, pár éve pont a Mészáros mellett ülő Szöllősi György sajtófőnök dobatta ki a 444 stábját a felcsúti stadionból arra hivatkozva, hogy szerinte a VIP-páholy fényképezésével „politikai provokáció” volt a portál munkatársainak a célja.

Az akadémia házirendje egyébként tiltja az aktuálpolitikát, de az MLSZ fegyelmi szabályzata is kimondja, hogy

a labdarúgó mérkőzések nem sportjellegű megnyilvánulásokra történő felhasználása a sportszerűség megszegésének minősül.

Ennek ellenére Tessely bejelentette, hogy nem állnak meg Felcsúton, hanem folytatják az aláírásgyűjtést a focipályákon, vasárnap pedig a Tersztyánszky Ödön Sportközpont bejáratánál folytatták a kampányt.

A 444 felidézi, a Fidesz októberben kezdett aláírásgyűjtésbe „Brüsszel háborús tervei ellen”, a Nemzeti Konzultációval párhuzamosan. Mindennek pedig az adhat értelmet, hogy Orbán Viktor kiszivárgott előadása szerint nincsenek jó állapotban az adatbázisaik, azt mondta, vannak „gyalázatos állapotban lévő” választókerületek is.