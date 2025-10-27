Mészáros Lőrinc nemet mondott a háborús tervekre, igaz, közben megsértette a felcsúti stadion házirendjét

A felcsúti Pancho Aréna bejáratánál, majd a lelátón is gyűjtötte az aláírásokat szombaton Tessely Zoltán országgyűlési képviselő. Sőt, a lelátón sikerült megnyernie magának Mészáros Lőrincet, aki széles mosollyal adta meg adatait a pártnak – írja a 444.
A portál felidézi, pár éve pont a Mészáros mellett ülő Szöllősi György sajtófőnök dobatta ki a 444 stábját a felcsúti stadionból arra hivatkozva, hogy szerinte a VIP-páholy fényképezésével „politikai provokáció” volt a portál munkatársainak a célja.
Az akadémia házirendje egyébként tiltja az aktuálpolitikát, de az MLSZ fegyelmi szabályzata is kimondja, hogy
a labdarúgó mérkőzések nem sportjellegű megnyilvánulásokra történő felhasználása a sportszerűség megszegésének minősül.
Ennek ellenére Tessely bejelentette, hogy nem állnak meg Felcsúton, hanem folytatják az aláírásgyűjtést a focipályákon, vasárnap pedig a Tersztyánszky Ödön Sportközpont bejáratánál folytatták a kampányt.Orbán Viktor: A mai napon aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen
A 444 felidézi, a Fidesz októberben kezdett aláírásgyűjtésbe „Brüsszel háborús tervei ellen”, a Nemzeti Konzultációval párhuzamosan. Mindennek pedig az adhat értelmet, hogy Orbán Viktor kiszivárgott előadása szerint nincsenek jó állapotban az adatbázisaik, azt mondta, vannak „gyalázatos állapotban lévő” választókerületek is.Orbán Viktor szerint nem áll jól a Fidesz, de olcsóbb lesz a kenyér a budapesti Trump–Putyin-találkozótól