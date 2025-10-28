Harcos nő a pástról

Magyar. Fiatal. Sikeres. Mégsem tudunk róla szinte semmit. Pedig Kotsis Edina május közepén az oroszországi Cseljabinszkban zajlott tekvondó-világbajnokságon 57 kilogrammban bronzérmet szerzett, ezzel ő lett az első magyar nő, aki ebben a sportágban dobogóra állhatott világbajnokságon.