Így ő lett idén az első magyar női sportoló, aki olimpiai versenyszámban nyert világbajnoki címet.
Talán levegőt is egyszerre vesz Márton Viviana és Márton Luana. A céljuk az, hogy Los Angelesben már mindketten olimpiai bajnoki címet szerezzenek.
Magyar. Fiatal. Sikeres. Mégsem tudunk róla szinte semmit. Pedig Kotsis Edina május közepén az oroszországi Cseljabinszkban zajlott tekvondó-világbajnokságon 57 kilogrammban bronzérmet szerzett, ezzel ő lett az első magyar nő, aki ebben a sportágban dobogóra állhatott világbajnokságon.