Nyolc magyarral a fedélzetén lezuhant egy kisrepülőgép Kenyában

Kenya;repülőgép baleset;

2025-10-28 12:28:00 CET

Senki nem élte túl a balesetet.

Cikkünk frissül!

Nyolc magyar és két német állampolgárral, illetve a kétfős kenyai személyzettel a fedélzetén lezuhant egy Cessna Caravan típusú repülőgép Kenya partvidékén, Kwale megyében. „Sajnos nincsenek túlélők” - áll a járatot üzemeltető Mombasa Air Safari elnökének, John Cleave-nek közleményében.

Amit tudni lehet, hogy a repülőgép az ukundai Diani repülőtérről indult a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti parkhoz, de a felszállás után nem sokkal a repülőtértől mintegy 40 kilométerre lévő erdős területen lezuhant és kigyulladt. A helyszínen csak a kiégett roncsokat találtak.

Szemtanúi beszámolók szerint a helyszínen egy hatalmas becsapódás robaja hallatszott, a kisrepülőgép roncsai között és körülöttük már felismerhetetlenségig megégett emberi maradványokat találtak.

A járatot üzemeltető Mombasa Air Safari közölte, hogy együttműködik a polgári légiközlekedési hatósággal, és a balesetről szóló friss információkat a hatóságon keresztül fogják közzétenni.

A Maasai Mara nemzeti park népszerű turisztikai célpont, ahol minden évben megfigyelhető a tanzániai Serengeti nemzeti parkból elinduló gnúk vándorlása.