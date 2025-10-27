Balatonföldvár;vonatbaleset;halálos gázolás;MÁVINFORM;

Képünk illusztráció.

Gázolt a vonat Balatonföldvárnál, hosszabb a menetidő a Balaton déli partján

A baleset miatt Szántód és Balatonszárszó között nem közlekedhetnek a vonatok.

- Halálra gázolt egy embert a vonat hétfőn Balatonföldvár után, emiatt hosszabb menetidőre kell számítani a Balaton déli partján - közölte a Mávinform a honlapján.

Azt írták, hogy a budapesti Déli pályaudvarról Keszthelyre elindult Balaton InterCity Balatonföldvár után egy gyalogosátjáróban ütött el egy embert, aki a baleset következtében életét vesztette.

A baleset miatt Szántód és Balatonszárszó között nem közlekedhetnek a vonatok, így hosszabb eljutási időre, pótlóbuszokra kell számítani a Balaton déli partján.

A vonatok Budapest felől Siófokon, Nagykanizsa/Keszthely felől Balatonszemesen fordulnak meg; Siófok és Balatonszemes között pótlóbuszok járnak.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a vonaton százkét ember utazott, nekik a siófoki hivatásos tűzoltók segítenek a biztonságos leszállásban.

