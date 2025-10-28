A Tibet Airlines járatán 113 utas és a kilenc fős személyzet tartózkodott.
A balesetben az oktató pilóta és a tanítvány is életét vesztette.
Kicsúszott és a hasán landolt az orosz UTair légitársaság Boeing 737-500-as repülőgépe Uszinszk repülőterén leszállás közben.Balesetet szenvedett az orosz UTair légitársaság Boeing 737-500-as repülőgépe Uszinszk repülőterén leszállás közben.
1975. szeptember 30-án, egy nyugodt, csendes hétfői napon lezuhant egy magyar repülő, nem messze Bejrúttól. Meghalt hatvan ember, és azóta sem tudjuk, hogy miért. A MALÉV 240-es, Budapest–Bejrút járatának tragédiája mögött minden bizonnyal aljas politikai játszmák álltak és állnak a mai napig. Odze György több évtizedes kutatómunka után, személyes okból írt könyvet a katasztrófáról. Azt mondja: ma már sejti, hogy mi az igazság, de tudja, hogy ez csak az ő igazsága.
Mind a tíz ember életét veszítette annak a Beechcraft B300 King Air 350i típusú repülőgépnek a fedélzetén, amely felszállás közben hangárépületnek ütközött a Dallas-Addison repülőtéren.
Az argentin Emiliano Salát hétvégén 15 millió fontért igazolta le az angol élvonalbeli Cardiff City együttese, de most nagyon úgy fest, ő is azon a repülőn volt, ami éjszaka Franciaország és a Brit-sziget között lezuhant.
Az indonéz gépek, éppen csapnivaló biztonsági állapotuk miatt, hosszú időn át ki voltak tiltva az európai és az amerikai légtérből.
A Magnus Aircraft Zrt. eFusion típusú gépe zuhant le a pécs-pogányi repülőtér közelében csütörtök délelőtt – tájékoztatta a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a távirati irodát. A balesetben két szerelő vesztette életét
A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) adatai szerint 2016-ban többen veszítették életüket repülőgép-balesetben, mint egy évvel korábban, ugyanakkor a balesetek száma csökkent.
A gödöllői repülőgép-balesetben a pilóták hibáztak, nem tartották be a vonatkozó szabályokat, ezért ütköztek össze és zuhantak le – értesült a Magyar Idők. A balesetben négyen vesztették életüket.
A Gödöllőnél lezuhant mindkét kisrepülőgép pilótájának megfelelő engedélye volt - mondta Baumann Zsolt, a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) Légügyi Hivatal NSA főosztályvezetője csütörtökön az MTI-nek, hozzátéve: a két utast szállító gép az információk szerint nem kereskedelmi repülést végzett.
Az egyiptomi hatóságok nyilvánosságra hozták az első fotókat a lezuhant gép megtalált roncsairól - írja a 24.hu.
Az MSZP szerint a Honvédelmi Minisztérium (HM) nem söpörheti szőnyeg alá többé a repülőgép-balesetek ügyét. A párt azonnali tájékoztatást vár Hende Csaba honvédelmi minisztertől az eddigi balesetekről és vizsgálóbizottság felállítását szorgalmazza az ügyben.