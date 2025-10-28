Járat a semmibe - Aljas politikai játszmák a MALÉV 240-es, Budapest–Bejrút járatának tragédiája mögött

1975. szeptember 30-án, egy nyugodt, csendes hétfői napon lezuhant egy magyar repülő, nem messze Bejrúttól. Meghalt hatvan ember, és azóta sem tudjuk, hogy miért. A MALÉV 240-es, Budapest–Bejrút járatának tragédiája mögött minden bizonnyal aljas politikai játszmák álltak és állnak a mai napig. Odze György több évtizedes kutatómunka után, személyes okból írt könyvet a katasztrófáról. Azt mondja: ma már sejti, hogy mi az igazság, de tudja, hogy ez csak az ő igazsága.