Nem venne fel hitelt Rác fürdő felújítására, inkább a mellé épült hotellel együtt hasznosítaná Vitézy Dávid

Ezzel visszajutunk a Demszky Gábor idején fogant koncepcióhoz.

Semmiféle csúszást nem jelent a Gellért fürdő felújításában az, ha a Fővárosi Közgyűlés további megtérülési számításokat, üzleti terveket kér a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.-től, mielőtt a cég 60 millió euró hitelt venne fel három történelmi fürdő, a Gellért, a Rác és a Széchenyi felújítására. A Rác fürdő már 2002 óta zárva van, a Gellért októberben zárta kapuit, de nem a felújítás indítása miatt, hanem a vele egy társasházként működő hotel rekonstrukciója okán.

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom vezetője a szerdai közgyűlés előtti háttérbeszélgetésen elmondta, hogy a fürdőnek még a kivitelezési tervekre kiírt pályázatát sem sikerült lezárni. A tervezés és a kivitelezői tender 2027 tavasza előtt nem fejeződik be, így szerinte nem kell kapkodni a hitel felvételével. (Kiss Ambrus a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója korábban azzal érvelt, hogy november 15-ig be kellene adni a kormányhoz a hitelfelvételhez szükséges engedélykérelmet, mert különben csak jövő év végére bírálják el.)

Vitézy Dávid szerint az is megfontolandó, hogy a csőd szélén billegő főváros cégének ajánlatos-e ilyen nagy összegű adósságot vennie a nyakába, lévén az a főváros adósságállományát is növeli, különösen úgy, hogy a BGYH nem támasztotta alá megtérülési számításokkal. A Gellért- és a Széchenyi fürdő felújításának szükségszerűsége vitán felül áll szerinte, de a Rác fürdő saját költségen történő rekonstrukciója már kérdéses.

Úgy véli, hogy érdemes lenne előtte megvizsgálni a hotellel együtt történő hasznosítás lehetőségét, így a szálloda üzemeltetőjére hárulna a megnyitáshoz szükséges munkák elvégzése.

S ezzel lassan visszakanyarodunk a történet elejére. Mint emlékezhetünk a Fővárosi Önkormányzat 2002-ben hozta létre a Rác Nosztalgia Kft.-t a fürdő felújítására. A főváros az építmények alatti földterületet vitte a közös üzletbe, míg a betársuló Rác Beruházó Kft. vállalta a felújítást és egy 67 szobás szálloda megépítését. A 16 ezer négyzetméteres komplexum kivitelezése 2005-ben kezdődött, a nyitást 2010 májusára ígérték. Csakhogy a 2010-es önkormányzati választásokon a beruházást már korábban is élesen támadó Tarlós István került a főpolgármesteri székbe. A BGYH néhány hónap múlva bíróság elé citálta a Rác Nosztalgia Kft.-t, amelynek negyedrészben maga is tulajdonosa volt. Egy év múlva peren kívüli egyezséget kötöttek, de akkorra már kicsúszott a főváros kezéből az irányítás. A beruházáshoz 7,6 milliárd forintos kölcsönt nyújtó MFB felmondta a céggel kötött hitelszerződést. A főváros diszkontáron megvásárolta az MFB követeléseit, majd felszámolási eljárást kezdeményezett a Rác Nosztalgia Kft., illetve a Rác Beruházó Kft. ellen. 2021-ben árverési liciten sikerült a fővárosnak 5,1 milliárdért visszavásárolni az épületeket. Azóta megy újra a huzavona a felújítással, lévén a gazdátlan épületek azóta jelentősen lepusztultak és újra fel kell újítani ezeket.

Vitézy mindenesetre a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elnökeként egy módosító indítvánnyal megtorpedózta az előterjesztést a hétfői bizottsági ülésen.

A közgyűlés – jelen állás szerint - ettől függetlenül napirendre veszi a hitelfelvétel ügyét, de a bizottsági döntés visszfényében kevés az esély az elfogadására.

A Podmaniczky Mozgalom ugyanakkor támogatta Karácsony Gergely újabb javaslatát a Sziget Fesztivál jövő évi közterület-használati szerződése körüli patthelyzet feloldására, ha a rendezvényt ismét átvenni készülő Gerendai Károly vállalja a fővárosi diákoknak nyújtott 50 százalékos kedvezményt. Ebbe Gerendai Károly bele is menne, de mindenképpen új, hosszú távú szerződést szeretne a fővárossal, amit viszont se a Tisza, se a Fidesz nem támogat egyelőre.

A háttérbeszélgetésen előkerültek a Podmaniczky javaslatai. Elsőként a budai fonódó meghosszabbítása, amelynek költségét – vagy legalább egy részét - az ingatlanfejlesztőkkel fizettetnék meg. Vitézy megismételte: a lakhatási válságból csak lakások építésével van kiút, de ehhez elérhető közösségi közlekedés is kell. Különösen nehéz feladvány ez a XI. kerületben, amely az elmúlt években Budapest egyik legnagyobb fejlesztési területévé vált, miközben a területen szinte teljesen hiányzik a kötöttpályás közlekedés, a buszok zsúfoltak. Rövidtávú megoldás a buszsáv kialakítása, ezt már tervezteti a BKK. Vitézy kissé távolabbra tekintve egy befektetők által fizetendő négyzetméter alapú közlekedésfejlesztési támogatás bevezetésében látja a helyzet megoldását, igaz ehhez a kormányt is meg kellene győzni.

Másik javaslatuk a használaton kívüli telefonfülkék felszámolását célozza. Fontosnak tartják azt is, hogy a fővárosi cégeket ösztönözzék a mesterséges intelligencia használatára, ami széles körben eredményezhetnek új megoldásokat. Stockholmban például 38 öngyilkosjelöltet sikerült ezzel kiszűrni. A DK-s Déri Tiborral közösen nyújtottak be javaslatot a valós idejű utastájékoztatást biztosító kijelzők kihelyezésére a külső kerületekben.

Nem tudja viszont támogatni Baranyi Krisztina javaslatát az M1-es metró Bajza utcai megállójának Navalnij emlékműre való átnevezésére.

Mint mondja: a metrómegállók elnevezése nem lehet napi politikai kérdés. „Ha ezt a szelencét kinyitjuk, akkor soha nem lehet becsukni” – tette hozzá. Ennek a megállónak több mint száz éve ez a neve, az átnevezéshez meg kellene bontani a Zsolnay-kerámiákat, miközben a megálló egésze műemléki védettséget élvez.

Üdvözli a reptéri gyorsvasút megépítésére vonatkozó kormánydöntést. Ebben egyébként politikai konszenzus van, hiszen a Fővárosi Közgyűlés korábban már kifejezte a projekt támogatását. Ezzel együtt még a következő kormányzati ciklusban sem lesz látható eredménye a beruházásnak, a pálya átadása 2034 előtt aligha lehetséges, miközben szakértők 2030-ra a budapesti turistaforgalom duplázását jósolják, a reptéri buszok pedig már most 4 perces követési idővel járnak.

Természetesen kitért a Budapest Brand vizsgálati jelentésére is, amelyet a Podmaniczky frakció egyik tagja által vezetett bizottság készített és amelyet szintén tárgyal a közgyűlés. A cég gazdálkodásában számtalan szabálytalanságot találtak, de szó van benne túlzó prémiumokról és kétszeres áron bérlet parkolóhelyekről is. Éppen emiatt támogatja a fővárosi cégek átvilágítását, amit egyébként a Fidesz javasolt eredetileg, de nem a cégvezetőkre bízná az átvilágítás felügyeletét. A főváros által bekért indikatív ajánlatok szerint a procedúra akár egymilliárd forintba is kerülhet. Nem tárgyalják viszont a BKK és a BKV cégvezetőire vonatkozó javaslatot, mivel a bírálóbizottság még nem tudott dönteni, így újra meghosszabbítják a céget vezető triumvirátusok mandátumát.