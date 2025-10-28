Semmit sem jutottak előre a Sziget Fesztivál ügyében, a Tisza ismét leszavazta meglévő szerződés felbontását

Fővárosi Közgyűlés;Sziget Fesztivál;

2025-10-28 11:24:00 CET

A jelenlegi helyzet szerint így nem lesz Sziget Fesztivál.

"Az európai feszitválok 60-80 százaléka kap valamiféle önkormányzati támogatást a rendezéshez. Magyarországon 52 százalékos ez az arány. A Sziget Fesztiválnak sem kellett fizetnie a közterületfoglalásért az első 10 évben, sőt esetenként még kulturális célú támogatsát is kapott. A valóságban nagyon ritka, hogy tisztn üzleti alapon tekintenek egy ilyen rendezvényre" - magyrázta Gerendai Károly a fővárosi pénzügyi bizottság keddi ülésén, amelyre Baranyi Krisztina bizottsági elnök hívta meg. A Sziget Fesztivál a főváros által biztosított terület után szedett közterület-használati díjak, a turisztikai, vendéglátóipari vállalkozások helyi iparűzési adója révén jelentős bevételt biztosít az önkormányzatnak, amit tovább növel a BKV és a fürdők radikálisan megnövekedő forgalma. Az elmúlt három évben 1 milliárd forintot fizetett a fővárosi önkormányzatnak különböző jogcímeken, de évi 200 millió forint plusz iparűzési bevétele is keletkezett a városnak. A GKI évi 32,4 milliárdos bevétel kieséssel számolt.

A Tulajdonosi Bizottság korábban zárt üléseken vitatta meg az ügyet, Baranyi Krisztina viszont fontosnak tartotta, hogy ezt a vitát a nyilvánosság előtt folytassák le. A pénzügyi bizottságon számos kérdés elhangzott, Gerendai és Kádár Tamás a Sziget Zrt. jelenlegi cégvezetője hosszú, sok szempuntú prezentációval próbálta bizonyítani a fesztivál jelentőségét. A Tisza többször is hangsúlyozta, hogy mennyire fontosnak tartják a fesztivált, részletekbe menő kérdéseket tettek fel, majd Bujdosó Andrea a Tisza-frakció elnöke kijelentette, hogy a közpénzekkel való felelős gazdálkodás okán nem engedhetik el - a szerződés szerint - jövőre a városnak járó 200 milliót, majd felvetette, hogy maradjon a jelenlegi szerződés, majd hosszabbítsák ezt meg újabb öt évre, ha lejár. Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója erre megjegyezte, hogy akkor nem tudnák érvényesíteni azokat a kedvezményeket, például a diákoknak kért félárú heti bérletet, amelyekre a Gerendaiék hajlandónak mutatakoznak, ha a jelenlegit folytatják, mert ez ezt nem tartalmazza.

Gerendai azt is elmondta, hogy a Sziget által fizetendő 200 milliós közterülethasználati díjjal szemben a főváros 250 milliós kötelezettséget vállat, így korántsem jön ki jól a jelenlegi szerződés fenntartásából a főváros. Mesélt a terveiről, a fesztivál továbbvitele érdekében tett erőfeszítéseiről.

Külön hangsúlyozta, hogy az idő szoros, a fellépők és a vendégek is elígérkeznek máshová. A befektetők meggyőzéséhez viszont szükség lenne a jelenlegi lezárására és az új hosszútávú megállapodásra.

Hiába volt minden, a szavazáson végül 4 igen és 6 tartózkodás mellett nem kapott támogatást a felbontást is tartalmazó javaslat.

Mint ismeretes a főváros tulajdonosi bizottsága kétszer szavazta le a Sziget Fesztivál szervezőinek közterület használatra vonatkozó, 2021-ben kötött, jövőre lejáró szerződésének megszüntetését célzó előterjesztést. A többségi döntést adó Fidesz és a Tisza képviselői egyaránt hosszú távú garanciákat vártak a fesztivál megrendezésére, illetve nem tartották elfogadhatónak, hogy a főváros lemondjon évi 200 millió forint bevételről, amely a közterület-használati díjból folyt be.

A Sziget Zrt. korábban bejelentette, hogy nem rendezi meg jövőre a fesztivált, ezért a közterület-foglalási igényét sem tartja fenn, így fizetni sem fog. A bizottság által kért garanciákat egyelőre senki sem adhat, hiszen nem tudni ki és milyen módon rendezi meg a fesztivált, ha egyáltalán sikerül befektetőt találni. Ám ehhez szükség lesz egy új megállapodásra a közterület használatról, ám ezt a főváros csak akkor adhatja ki, ha a jelenlegit megszüntetik – magyarázta korábban Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója. Ez egy hatósági eljárás, amelynek lebonyolítása a tulajdonosi bizottság jogköre, így sem Karácsony Gergely főpolgármester, sem a Fővárosi Közgyűlés nem járhat el az ügyben.

A patthelyzet feloldásaként Baranyi Krisztina IX. kerületi polgármester, fővárosi képviselő arra tett javaslatot, hogy Fővárosi Közgyűlés eseti jelleggel vonja magához a Tulajdonosi Bizottság hatáskörét ez ügyben és szüntesse meg a szerződést, valamint kezdjen tárgyalásokat a fesztivál szervezését vállalókkal. A javaslatot azzal indokolta, hogy a Tulajdonosi Bizottság döntése miatt veszélybe került a Sziget Fesztivál. Európa egyik legnagyobb fesztiváljának a sorsa azonban nem múlhat a közgyűlés egyik bizottságán – indokolta Baranyi Krisztina.

Gerendai Károly közben új céget alapított a Sziget Fesztivál megmentésére. A FestPro IoF2025 Befektető Kft. egyedüli tulajdonosa a fesztiválalapító, aki egyelőre nem tudott megállapodni se a fesztivál mostani tulajdonosaival, se a fővárossal.