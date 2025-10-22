Kiss Ambrus: Egyelőre nincs senki, aki garanciákat adhatna a Sziget Fesztivál jövő évi megrendezésére

Fővárosi Közgyűlés;Sziget Fesztivál;2026;

2025-10-22 15:41:00 CEST

A főváros tulajdonosi bizottsága másodjára sem támogatta a Sziget Fesztivál szervezőinek közterület használatra vonatkozó, 2021-ben kötött, jövőre lejáró szerződésének megszüntetését. A többségi döntést adó Fidesz és a Tisza képviselői egyaránt hosszú távú garanciákat vártak a fesztivál megrendezésére, illetve nem tartották elfogadhatónak, hogy a főváros lemondjon évi 200 millió forint bevételről, amely a közterület-használati díjból folyt be.

Téves a kiindulópont. Egyelőre nincs senki, aki garanciákat adhatna a fesztivál jövő évi megrendezésére és fizetni sem fog senki, ha nem lesz fesztivál.

A Sziget Zrt. bejelentette, hogy nem rendezi meg jövőre az eseményt, ezért a közterület-foglalási igényt sem tartja fenn, így fizetni sem fog. Gerendai Károly ugyan megpróbál befektetőket találni a rendezvényhez, de nem adhat garanciákat, hiszen egyelőre nincs mire.

Ahhoz ugyanis, hogy jövőre megszervezhesse a fesztivált – pénzügyi befektetők mellett - szüksége lenne egy új megállapodásra a közterület használatról, ám ezt a főváros csak akkor adhatja ki, ha a jelenlegit megszüntetik – magyarázta Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója a jövő heti Fővárosi Közgyűlés előtti szokásos háttérbeszélgetésen, elébe menve a kérdéseknek. Kiemelte: ez egy hatósági eljárás, amelynek lebonyolítása a tulajdonosi bizottság jogköre, így sem Karácsony Gergely főpolgármester, sem a Fővárosi Közgyűlés nem járhat el az ügyben. Annak se látta értelmét, hogy újra összehívják a bizottságot, hiszen az előterjesztésbe nem tudják beépíteni a Fidesz és a Tisza által hiányolt elemeket, mivel ezekről egy következő lépcsős tárgyalás során kellene megegyezni. A megszüntetésre vonatkozó javaslatot pedig már kétszer leszavazta a testület.

Kitért a téli téli krízis helyzetre való felkészülésre is. Mint elmondta: a főváros saját ellátóival, illetve a kormány szervezeteivel is áttekintette a helyzetet. Ha nem adódik váratlan helyzet, akkor az otthon nélkül élők ellátására lesz elegendő férőhely. Szükség esetén a meglévő szállókon lévő helyek mellett további 165 férőhelyet tudnak biztosítani, illetve rendkívüli hideg esetén ezen felül 120 helyet. Azt is hangsúlyozta, hogy az Iványi Gábor vezette Oltalom Karitatív Szervezet hajléktalanszállóira mindenképpen szükség van a téli krízisellátásban, így ha a fennálló tartozásokat nem sikerülne rendezni Iványiéknak, bár erre Kiss Ambrus szerint nagy esély van, a főváros fenntartóváltással átvenné ezeket az intézményeket.

A jövő heti közgyűlésen tárgyalják a budafoki villamosvonal III. ütemű hosszabbítását, amelyet a XI. kerületben jellemzően kiemelt beruházásként megvalósuló új lakónegyedek építése kényszerít ki, mivel ezek megvalósulása esetén 20 ezer ember költözik a városrészbe, akik nem maradhatnak közösségi közlekedés nélkül. A vonalhosszabbítás költségeinek jelentős részét az ingatlanfejlesztőkkel fizettetné ki a város. Az érintett cégekkel egyeztetéseket kezdeményeznek.

Az iparűzési törvény módosítása nyomán a fővárosnak is módosítania kell a rendeletét: vagy eltörlik a védőnőket és háziorvosokat illető adókedvezményt vagy évi 40 millióra emelik ennek mértékét. A városvezetés az utóbbit javasolja a közgyűlésnek, még akkor is, ha ez a jelenlegi 160 millióról 400 millióra növeli az ebből származó adóbevétel-kiesést.

Dönteni kell a Fidesz korábban benyújtott és a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott javaslatáról is, miszerint a főváros megrendeli az önkormányzati cégek átvilágítását, amelynek költsége elérheti a 800 millió forintot. Az ehhez szükséges forrás csak a más feladatokra félretett pénzből teremthető elő.

Módosulhat a szórakoztató célú pirotechnikai eszközök felhasználását szabályozó fővárosi rendelet is. A jelenlegi szabályozás december 31-én 18 órától másnap hajnali 6 óráig engedi ezek használatát, az új szabály szerint csak este nyolc és hajnali 2 óra között lehetne puffogtatni, azt is csak lakóépületekről távol.

Végül Kiss Ambrus elmondta azt is, hogy az Orbán-kormány által kirendelt átvilágítási szakértő újabb dokumentumokat kért be, például a főváros rendkívüli bizottsága által éppen most átvilágított Budapest Brand működéséről, illetve a hulladékgazdálkodási koncesszióról, utóbbi egyébként kormánydöntés volt. A főigazgató újfent felhívta a figyelmet: a kormány proaktív beavatkozása nélkül kevés esély van az adósság nélküli évzárásra.