Egy lépéssel közelebb a kardvívás reformja

2025-10-28 15:31:00 CET

Objektívebbé válhat a bíráskodás, nem mellékesen a laikusok számára is befogadhatóbb, élvezhetőbb lesz a sportág.

Végső fázisába jutott az a magyar innovációs projekt, amely a kardvívás bíráskodásának megreformálását tűzte ki célul. Az Alpha Machine Kft. által fejlesztett, a bírói döntést segítő, összetett informatikai rendszer piloteszközének létrehozása, amely a támadások és a cselekménysorozatok kiértékelésében nyújt támogatást, idén augusztusban zárult le – közölte lapunkkal a cég.

Rendkívül hosszú folyamaton vannak túl, miután a fejlesztés még 2021-ben indult. A cél egy olyan komplex informatikai rendszer megalkotása volt, amely jelentősen objektívebbá teszi a kardvívás bíráskodását, és nem mellékesen a laikusok számára is befogadhatóbbá, élvezhetőbbé teszi a sportágat. A Magyar Vívószövetség szakmai támogatásával fejlesztett megoldás abban nyújtana hathatós segítséget a bíróknak, hogy képes elemezni a vívók által sokszor lényegében egyszerre és rendkívül rövid idő alatt végrehajtott mozgássorozatokat.

Ezzel párhuzamosan dolgoznak azon is, hogy a projekt eredményeként létrejött modellt a sportág hazai edzésprogramjaiba és edzésterveibe is beépítsék – mondták. A munkát egyébként a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap mintegy 102 millió forinttal támogatta.