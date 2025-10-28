Óránként csaknem 300 kilométer per órás széllökésekkel csapott le Jamaicára a Melissa hurrikán

evakuálás;Kuba;járattörlés;pusztítás;Jamaica;segélyek;földcsuszamlások;áramkimaradások;szélrekord;Melissa hurrikán;

2025-10-28 21:43:00 CET

A valaha volt legerősebb, 297 kilométer órás széllel, 5-ös kategóriájú viharként érte el Jamaica partjait kedden a hurrikán, amely valamelyest szelídült, de Kuba felé tart, ahol százezrek evakuálásával készülnek a vihar fogadására. Jamaicában földcsuszamlások, fakidőlések, áramkimaradások okoznak gondokat, a repülőjáratok többségét törölték.

Katasztrofális, 5-ös kategóriájú viharként csapott le kedden Jamaicára a Melissa hurrikán, 297 kilométer per órás szelet mértek, amikor a szigetországot elérte – írja az AP hírügynökség. Az adatok szerint ez az egyik valaha volt legerősebb atlanti hurrikán, történelmi viharként emlegetik, amelyhez hasonlót nem mértek 174 év óta, amióta a meteorológusok vezetik a nyilvántartást. Az eddigi jelentések földcsuszamlásokról, kidőlt fákról és sok helyen áramkimaradást jeleztek, helyi tisztviselők a természeti pusztítás után elhúzódó helyreállításra számítanak, ami a károk felmérését is nehezíti. A FlightAware járatkövető weboldal szerint Jamaicában a Kingston Norman Manley nemzetközi repülőteréről induló járatok 75 százalékát, a Montego Bay-i Sangster nemzetközi repülőtérről induló járatok 91 százalékát pedig törölték.

A vihar Jamaica délnyugati részén, New Hope közelében csapott le, és várhatóan északon, St. Ann plébánia környékén vonul le a szigetről a meteorológai jelentések szerint, s mint írják, a nagyobb szigetország, Kuba felé távozik. – Nincs olyan infrastruktúra a régióban, amely ellenállna egy 5-ös kategóriájú katasztrófának – mondta Andrew Holness jamaicai miniszterelnök még a Melissa érkezése előtt. A kingstoni kormány elrendelte a partokhoz közeli házak evakuálását, ennek ellenére sokan otthon vészelik át a természeti csapást. Tisztviselők arra figyelmeztették Kingston és a környező területek lakóit, hogy óvakodjanak a kóborló krokodiloktól és kerüljék az árvizeket.

Stephane Dujarric, az ENSZ szóvivője közölte Kubában csaknem félmillió ember evakuálásával számolnak, mielőtt eléri őket a hurrikán, amely – a CNN híre szerint – kissé szelídült, a jamaicai nemzeti hurrikánközpont szerint a Melissa széllökéseinek a sebessége 257 kilométeresre csökkent óránként, már „csak” 4-es kategóriájú viharként tombolt. Melissa várhatóan kedden késő este vagy szerdán kora reggel ér partot Kuba keleti részén, ahol már ezrek költöztek ki otthonaikból. Miguel Díaz-Canel kubai elnök arról adott ki nyilatkozatot, hogy az ország gazdasági nehézségei ellenére minden erőfeszítést megtesznek a lakosok védelme érdekében.

Az ENSZ humanitárius segélyt készít elő Jamaica, Kuba és Haiti számára. Az Egyesült Államok külügyminisztériuma felhívást intézett a Melissa hurrikán által érintett területeken tartózkodó polgárokat, hogy a lehető leghamarabb hagyják el azokat a területet, de ha ez nem lehetséges, akkor keressenek menedékhelyet.