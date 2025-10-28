Ukrajna;támadás;újságírók;sérültek;Die Welt;orosz drónok;orosz-ukrán háború;

2025-10-28 19:18:00 CET

Orosz dróntámadás sebesítette meg a Die Welt három újságíróját Kelet-Ukrajnában

A német lap tudósítói egy ukrán katonával készítettek interjút a frontvonaltól csaknem harminc kilométerre. A becsapódás következtében a nyilatkozó meghalt, egy másik katona lábát amputálni kellett, a riportereknek a repeszek okoztak sérüléseket.