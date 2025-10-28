Orosz dróntámadás sebesítette meg a Die Welt három újságíróját Kelet-Ukrajnában

Alighogy befejezte a Die Welt német napilap Kelet-Ukrajnában tartózkodó stábja az interjút, amelyet egy ukrán katonával, a légvédelmi egység tagjával készítettek csaknem 25-30 kilométerre a frontvonaltól, amikor orosz gyártmányú Lancet típusú drón csapódott be a helyszínre – írja a The Kyiv Independent a lap vezető riporterének, Ibrahim Nabernek keddi Instagram-bejegyzésére hivatkozva.
Kiderült, a támadás több mint két héttel ezelőtt, október 13-án történt, és egyből végzett a lapnak nyilatkozó katonával, tárasa pedig olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy amputálni kellett a lábát A Die Welt stábjával dolgozó ukrán producer, Ivan Zaharenko szenvedte a legsúlyosabb sérülést, a két repeszdarab fúrodott a lábába, míg egy repesz Naber fülét nem csak eltalálta, de bele is szorult, míg az operatőr, Viktor Liszenko, aki videóra is vette a támadást, agyrázkódást kapott.
A The Kyiv Independent szerint egyre veszélyesebb terep az újságírók számára Ukrajna, különösen a frontvonalak közelében. A cikk szerint Oroszország nagy hatótávolságú drónjaival kiterjeszti a „halálzónáját” a hátországba. – Októberben két orosz dróntámadásban három újságíró vesztette életét Donyeck megye keleti részén. Október 23-án Olena Hramova ukrán újságíró és operatőre, Jevhen Karmazin, a Freedom TV munkatársai vesztették életüket Kramatorszkban orosz dróntámadás miatt.Orosz dróntámadás ért lakóházakat Kijevben, hárman meghaltak
A hónap elején Antoni Lallican francia fotóriporter vesztette életét, Heorhii Ivanchenko ukrán fotós pedig súlyosan megsérült ugyancsak egy drónbecsapódás következtében. Az ukrán Tömegtájékoztatási Intézet (IMI) adatai szerint Ukrajnában október 9-ig orosz támadásokban legalább 133 médiamunkás halt meg, és összesen 848 bűncselekményt követtek el a meg el újságírók és médiaorgánumok ellen.Legkevesebb két ember meghalt, amikor orosz rakétatámadás érte Kijevet UNESCO: világszerte négynaponta megöltek egy újságírót az utóbbi két évbenAz újságírók hatékony védelmére szólítja fel a világot az Európai Unió