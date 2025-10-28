A valaha volt legerősebb, 297 kilométer órás széllel, 5-ös kategóriájú viharként érte el Jamaica partjait kedden a hurrikán, amely valamelyest szelídült, de Kuba felé tart, ahol százezrek evakuálásával készülnek a vihar fogadására. Jamaicában földcsuszamlások, fakidőlések, áramkimaradások okoznak gondokat, a repülőjáratok többségét törölték.
A Kajmán-szigeteken arra kérték az alacsonyan fekvő partmenti településeken lévőket, hogy a magasabb épületekben keressenek menedéket.
A jelek szerint nem a piac által előzetesen favoritnak ítélt koalíció vezeti majd az országot, ami némiképp felülírja a korábbi gazdasági elképzeléseket.
Három hónap alatt négyszer is Jamaicába utaztak idén Matolcsy György jegybankjának dolgozói – írja a 24.hu Spät Judit, az Együtt elnökségi tagja által az MNB-től kikért adatok alapján.