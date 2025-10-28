Óránként csaknem 300 kilométer per órás széllökésekkel csapott le Jamaicára a Melissa hurrikán

A valaha volt legerősebb, 297 kilométer órás széllel, 5-ös kategóriájú viharként érte el Jamaica partjait kedden a hurrikán, amely valamelyest szelídült, de Kuba felé tart, ahol százezrek evakuálásával készülnek a vihar fogadására. Jamaicában földcsuszamlások, fakidőlések, áramkimaradások okoznak gondokat, a repülőjáratok többségét törölték.