Burgonyába burkolózni sületlenség?

divat;Lidl;Aldi;konkurenciaharc;

2025-10-29 06:00:00 CET

Lassan Cristiano Ronaldo és Lionel Messi rivalizálásának magasságába emelkedik az Aldi-Lidl párbaj.

Ma már a globális élelmiszerláncok a közösségi médiában és a divatban is óriási harcot vívnak egymással. Utóbbiban az elmúlt években a Lidl aratott komoly sikereket, az Aldi most viszont héjában sült burgonya kabáttal (igen, mindenki jól olvasta) tör az élre.

Azt már megszokhattuk, hogy a divatvilágban néha egészen elképesztő termékek aratnak nagy sikert. Több mint két évvel ezelőtt például az MSCHF Big Red Boot (nagy piros bakancs) cipője tarolta le a piacot, az utcai viseletre szinte teljesen alkalmatlan darab potom 200 ezer forintba kerül a mai napig. A sneakerkultúra akkorát megy, hogy a Lidl 2020-ban saját tervezésű cipőt dobott a piacra (baráti, 5000 forintos áron), a készletek sok esetben már egy nap alatt teljesen kiürültek.

Az élelmiszerlánc elég magabiztosan uralta a divatversenyt a többi riválisával szemben, most azonban az Aldi páros lábbal rúgta be az ajtót: a londoni Agro Studio nevű divatcéggel együttműködve egy olyan télikabátot dobtak piacra, amit a héjában sült burgonya (angolul jacket potato) ihletett.